«Целые деревни оставались глухими»: врач рассказал о вспышках менингита на Дону

«В начале прошлого века это было страшное заболевание. Тогда менингитом могли болеть целые деревни. После болезни эти люди оставались глухими или с нарушением зрения или с рядом других осложнений. Но сейчас этого нет. При правильном и своевременном лечении осложнений почти не остается», — комментирует врач.