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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

«Целые деревни оставались глухими»: как в Ростове не заболеть менингитом

«Целые деревни оставались глухими»: врач рассказал о вспышках менингита на Дону

28 марта 2024, 09:23
Фото: 1MI
«Целые деревни оставались глухими»: как в Ростове не заболеть менингитом

В поликлинике Ростова рассказали, как защититься от менингита

О чем необходимо помнить, чтобы защититься от менингита, рассказали корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Напомним, что по информации региональных властей, от менингита в Ростове погибла школьница. В школе были проведены карантинные и профилактические мероприятия.

«Менингит — заболевание не частое. Сейчас от него погибают крайне редко», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам доктора, гибель от менингита сегодня, скорее, можно отнести к несчастному случаю, когда при молниеносной форме болезни организм не успевает сопротивляться и выстроить защитные барьеры. Обычно в числе заболевших менингитом находятся дети, подростки и молодые мужчины.

«В начале прошлого века это было страшное заболевание. Тогда менингитом могли болеть целые деревни. После болезни эти люди оставались глухими или с нарушением зрения или с рядом других осложнений. Но сейчас этого нет. При правильном и своевременном лечении осложнений почти не остается», — комментирует врач.

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Эксперт разъясняет, что болезнь вызывается несколькими видами бактерий. Причем они могут жить на слизистых оболочках и никак себя не проявлять. Для того, чтобы человек заболел, у него должен ослабнуть поверхностный иммунитет.

«Поверхностный иммунитет работает при определенной температуре, условно говоря 37 градусов. Но в случае переохлаждения, температура тела снижается и иммунитет начинает работать не так, как надо. Этим моментом пользуются бактерии, чтобы проникнуть в организм и вызывать заболевание», — уточняет доктор.

Не случайно, по словам собеседника, прирост заболеваемости возникает в осенний и весенний период. В это время, польстившись на высокую температуру воздуха днем и яркое солнышко, идя рано утром на работу, ростовчане оставляют дома шапку и шарф. Из-за этого происходит переохлаждение. Бациллы, которые присутствуют на слизистых, как и вирусы, могут вызвать заболевание.

«Однако кроме переохлаждения есть стресс, усталость и ряд хронических заболеваний, которые тоже не позволяют организму вовремя и в необходимом количестве выставлять защитные силы. Поэтому при любых отклонениях в самочувствии, необходимо обращаться к врачу», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что менингит вошел в список самых опасных болезней прошлого века.

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