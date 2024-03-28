В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку

В четверг, 28 марта, в 12.35 мск экстренные службы получили сигнал о том, что во время перехода ущелья Юсенги в районе поселка Терскол на тропе пострадала туристка из Ростовской области. 47-летняя дончанка упала и повредила ногу, ей потребовалась помощь спасателей.