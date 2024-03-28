В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В четверг, 28 марта, в 12.35 мск экстренные службы получили сигнал о том, что во время перехода ущелья Юсенги в районе поселка Терскол на тропе пострадала туристка из Ростовской области. 47-летняя дончанка упала и повредила ногу, ей потребовалась помощь спасателей.
Уже через 2,5 часа поисково-спасательные работы были закончены, на ногу туристки наложили шину, а саму женщину спустили с гор, передав заботам сотрудников скорой помощи. Теперь ее жизни ничего не грозит.
В управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике заявили, что к работам по спасению женщины привлекли пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.
Туристам напоминают, что горы представляют повышенную опасность для жизни и здоровья, а потому следует быть предельно осторожными и трезво оценивать свой уровень физической подготовки, собираясь в горный поход.
Ранее тяжелый рюкзак стал причиной гибели туристки, упавшей с горы в Сочи.