rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку

В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку

28 марта 2024, 16:04
Фото: УМЧС по КБР
В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку

Горные спасатели Кабардино-Балкарии помогли туристке из Ростовской области

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасли туристку из Ростовской области, которая упала на тропе в ущелье Юсенги, об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Республики.

В четверг, 28 марта, в 12.35 мск экстренные службы получили сигнал о том, что во время перехода ущелья Юсенги в районе поселка Терскол на тропе пострадала туристка из Ростовской области. 47-летняя дончанка упала и повредила ногу, ей потребовалась помощь спасателей.

Уже через 2,5 часа поисково-спасательные работы были закончены, на ногу туристки наложили шину, а саму женщину спустили с гор, передав заботам сотрудников скорой помощи. Теперь ее жизни ничего не грозит.

Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове
Узнать подробнее

В управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике заявили, что к работам по спасению женщины привлекли пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.

Туристам напоминают, что горы представляют повышенную опасность для жизни и здоровья, а потому следует быть предельно осторожными и трезво оценивать свой уровень физической подготовки, собираясь в горный поход.

Ранее тяжелый рюкзак стал причиной гибели туристки, упавшей с горы в Сочи.

Читайте также:
Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливатьСтрана НАТО начнет выдавать шенгенские визы в РостовеАвтодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Надежда Пустяк#МЧС#Скорая помощь#Внутренний туризм#Переход#Последние новости Ростова на сегодня#Сочи#18+#Помощь спасателей#Опасность#Спасение#Травма#Рюкзак#Горы#Кабардино-Балкария#Происшествия#Пресс-служба
Подпишитесь
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
Сегодня, 15:40
Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году
Сегодня, 15:35
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
Сегодня, 14:21
В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами
Сегодня, 14:11
Общественник Махмудов рассказал, какие продукты могут нанести вред здоровью в Ростове
Сегодня, 13:50
«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов
Сегодня, 15:38
"