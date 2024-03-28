В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки

Согласно данным органов местной власти в Ростове с 20 марта стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания для размещения транспортного объекта. В документах указано, что Департамент автодорог Ростова выступил заказчиком проекта реконструкции автомобильной дороги по проспекту Стачки в границах улицы Зорге и переулка Мастерового, кроме того, в проект включили строительство участка от Мастерового до улицы Курсантов. Разработчиком выступил индивидуальный предприниматель И. И. Омельченко.