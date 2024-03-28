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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки

В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки

28 марта 2024, 12:43
Фото: 1MI
В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки
В Ростове объявили общественные обсуждения проекта реконструкции и продления дороги по проспекту Стачки, документы появились на портале администрации города.

Согласно данным органов местной власти в Ростове с 20 марта стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания для размещения транспортного объекта. В документах указано, что Департамент автодорог Ростова выступил заказчиком проекта реконструкции автомобильной дороги по проспекту Стачки в границах улицы Зорге и переулка Мастерового, кроме того, в проект включили строительство участка от Мастерового до улицы Курсантов. Разработчиком выступил индивидуальный предприниматель И. И. Омельченко.

Сопроводительные документы к проекту дорогиСопроводительные документы к проекту дороги
Сопроводительные документы к проекту дорогиСопроводительные документы к проекту дороги
Сопроводительные документы к проекту дороги
Фото: Администрация Ростова

В документах указано, что под строительство нового линейного объекта собираются выделить более 22,1 гектара земли. Протяженность дороги в общей сложности составит три километра, разрешенную скорость движения установят на отметке до 80 километров в час, сама дорога будет четырехполосной. Кроме того, проекте отдельно указано, что дорогу оборудуют велодорожками с обеих сторон движения шириной 2,5 метра.

Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
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Общественные обсуждения будут продолжаться до 19 апреля.

Ранее стало известно, во сколько городу обойдется ремонт моста на проспекте Стачки.

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