В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Согласно данным органов местной власти в Ростове с 20 марта стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания для размещения транспортного объекта. В документах указано, что Департамент автодорог Ростова выступил заказчиком проекта реконструкции автомобильной дороги по проспекту Стачки в границах улицы Зорге и переулка Мастерового, кроме того, в проект включили строительство участка от Мастерового до улицы Курсантов. Разработчиком выступил индивидуальный предприниматель И. И. Омельченко.
В документах указано, что под строительство нового линейного объекта собираются выделить более 22,1 гектара земли. Протяженность дороги в общей сложности составит три километра, разрешенную скорость движения установят на отметке до 80 километров в час, сама дорога будет четырехполосной. Кроме того, проекте отдельно указано, что дорогу оборудуют велодорожками с обеих сторон движения шириной 2,5 метра.
Общественные обсуждения будут продолжаться до 19 апреля.
Ранее стало известно, во сколько городу обойдется ремонт моста на проспекте Стачки.