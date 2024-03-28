В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии

Сообщается, что Абдулаев участвовал в вооруженном конфликте в Сирии, выступив против правительства Республики, применял оружие и боеприпасы, а также охранял базы вооруженного формирования и другие задачи. В феврале 2017 года Абдулаев скрылся в Каире, где прятался от органов предварительного следствия, его удалось задержать только в августе 2023 года.