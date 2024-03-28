В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В четверг, 28 марта, в Ростове огласили приговор по делу Асадулы Абдулаева, мужчине предъявили обвинения в участии в вооруженном формировании и террористической организации, а также прохождении обучения для подготовки и участия в терактах.
Суд установил, что с 2016 по 2017 годы мужчина вошел в структурное подразделение «Исламское государство»*(Далее «ИГ»)[прим. редакции — Верховный суд признал организацию террористической, ее деятельность запрещена законом и преследуется на территории Российской Федерации] и принес присягу руководству «ИГ».
Сообщается, что Абдулаев участвовал в вооруженном конфликте в Сирии, выступив против правительства Республики, применял оружие и боеприпасы, а также охранял базы вооруженного формирования и другие задачи. В феврале 2017 года Абдулаев скрылся в Каире, где прятался от органов предварительного следствия, его удалось задержать только в августе 2023 года.
В итоге суд признал его виновным, теперь Абдулаев проведет в колонии строгого режима 18 лет, если ему не удастся обжаловать приговор в военной апелляции.
Ранее в Ростовской области пассажир обещал взорвать гранату в вагоне электрички из-за конфликта с билетером.