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Published Сегодня, 18:04

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Updated Сегодня, 18:06

В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии

В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии

28 марта 2024, 18:04
Фото: 1MI
В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии
В Ростове осудили Асадулу Абдулаева, который вступил в террористическую ячейку и воевал против правительства Сирии, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В четверг, 28 марта, в Ростове огласили приговор по делу Асадулы Абдулаева, мужчине предъявили обвинения в участии в вооруженном формировании и террористической организации, а также прохождении обучения для подготовки и участия в терактах.

Суд установил, что с 2016 по 2017 годы мужчина вошел в структурное подразделение «Исламское государство»*(Далее «ИГ»)[прим. редакции — Верховный суд признал организацию террористической, ее деятельность запрещена законом и преследуется на территории Российской Федерации] и принес присягу руководству «ИГ».

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Сообщается, что Абдулаев участвовал в вооруженном конфликте в Сирии, выступив против правительства Республики, применял оружие и боеприпасы, а также охранял базы вооруженного формирования и другие задачи. В феврале 2017 года Абдулаев скрылся в Каире, где прятался от органов предварительного следствия, его удалось задержать только в августе 2023 года.

В итоге суд признал его виновным, теперь Абдулаев проведет в колонии строгого режима 18 лет, если ему не удастся обжаловать приговор в военной апелляции.

Ранее в Ростовской области пассажир обещал взорвать гранату в вагоне электрички из-за конфликта с билетером.

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