В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Власти рассказали, что уже с 1 апреля в Ростовской области начнется «Путина-2024», направленная на защиту водных биологических ресурсов от браконьеров. Операция продлится до конца весны — по 31 мая. В этот период по водоемам Ростовской области запрещено передвигаться на плавсредствах с моторами, чтобы не оказать негативного влияния на нерест рыб.
По словам властей, главной целью операции является борьба с браконьерами и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом биологических ресурсов, а также охрана рыбы в период весенней миграции и нереста. За нарушение действующих запретов злоумышленникам грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Власти напомнили, что по итогам прошлогодней «Путины» в Ростовской области возбудили около 380 уголовных дел, а также наложили штрафы на общую сумму более 423 тысяч рублей. Браконьеры выловили около 42,6 тонны рыбы, а ущерб донским водоемам составил более 25,8 миллиона рублей.
Ранее дончанам рассказали, что в Азовском море резко увеличилось число медуз.