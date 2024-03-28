В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами

Власти рассказали, что уже с 1 апреля в Ростовской области начнется «Путина-2024», направленная на защиту водных биологических ресурсов от браконьеров. Операция продлится до конца весны — по 31 мая. В этот период по водоемам Ростовской области запрещено передвигаться на плавсредствах с моторами, чтобы не оказать негативного влияния на нерест рыб.