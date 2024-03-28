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Published Сегодня, 14:11

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Updated Сегодня, 14:13

В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами

В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами

28 марта 2024, 14:11
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области с 1 апреля запретят использовать лодки с моторами

Антибраконьерская операция «Путина» стартует в Ростовской области 1 апреля

В Ростовской области введут запрет на использование моторных лодок с 1 апреля, он будет действовать всю весну 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что уже с 1 апреля в Ростовской области начнется «Путина-2024», направленная на защиту водных биологических ресурсов от браконьеров. Операция продлится до конца весны — по 31 мая. В этот период по водоемам Ростовской области запрещено передвигаться на плавсредствах с моторами, чтобы не оказать негативного влияния на нерест рыб.

По словам властей, главной целью операции является борьба с браконьерами и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом биологических ресурсов, а также охрана рыбы в период весенней миграции и нереста. За нарушение действующих запретов злоумышленникам грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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Власти напомнили, что по итогам прошлогодней «Путины» в Ростовской области возбудили около 380 уголовных дел, а также наложили штрафы на общую сумму более 423 тысяч рублей. Браконьеры выловили около 42,6 тонны рыбы, а ущерб донским водоемам составил более 25,8 миллиона рублей.

Ранее дончанам рассказали, что в Азовском море резко увеличилось число медуз.

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