В Ростовской области стартует антибраконьерская компания «Путина-2024»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Руководители территориальных федеральных и региональных исполнительных органов, представители природоохранных и правоохранительных органов, рыбохозяйственной науки и рыбохозяйственных предприятий, собрались вместе, чтобы определить механизмы охраны водных биоресурсов в рамках операции «Путина-2024».
Антибраконьерская компания в нашем регионе стартует с 1 апреля и продлится до 31 мая текущего года. Целью данной операции станет предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установление совершающих их лиц, а также проведение природоохранных мероприятий на территории Ростовской области в период весеннего нереста и миграции рыбы. В этот период запрещается даже передвижение плавсредств с моторами, а за совершение правонарушений в данной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский подчеркнул, что весенне-нерестовая миграция рыб это один из самых ответственных периодов для рыбной отрасли.
— Именно в этот период необходимо максимально тесное взаимодействие всех административных и контрольно-надзорных структур, поскольку нужны оперативная и качественная организация официального промысла и при этом действенные мероприятия по предотвращению незаконного вылова водных биоресурсов, — пояснил заместитель главы региона.
Во время выступлений спикеры заседания отметили, что благодаря тесному взаимодействию всех контрольно-надзорных и административных органов в ходе рейдовых мероприятий не раз удавалось предотвращать множество фактов незаконного оборота водных биоресурсов и незаконного вылова рыбы.
По итогам операции прошлого год, в рамках межведомственного взаимодействия было выявлено около 450 административных правонарушений и возбуждено почти 380 уголовных дел. Штрафов по административным правонарушениям выписано более чем на 423 тысяч рублей. Кроме того, за время проведения операции «Путина-2023» изъято более 42,6 тонн водных биоресурсов, 13 тысяч орудий лова, 310 сетей общей длиной 16 км. Рассчитанный ущерб, причиненный водным биоресурсам на дону, составил 25,8 млн рублей.
По мнению представителей рыбохозяйственного совета, в текущем году необходимо усилить работу направленную на предупреждение и ликвидацию незаконного промысла, фактов браконьерства и незаконного оборота водных биоресурсов.
— Для нашего региона рыбная отрасль является важным сектором экономики и частью уклада жизни для многих людей. Правительством Ростовской области на регулярной основе предпринимаются меры по восстановлению рыбных запасов путем зарыбления внутренних водных объектов. Однако добиться устойчивого увеличения количества рыбы в естественных водоемах региона возможно только общими усилиями. Конечно, заниматься этим необходимо не только в период двухмесячника, — сказал Константин Рачаловский.
Во время заседания прозвучал доклад Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИРО („АзНИИРХ“). Доклад касался стратегии развития рыбного хозяйства Ростовской области и его точек роста.