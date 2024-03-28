В Ростовской области стартует антибраконьерская компания «Путина-2024»

Антибраконьерская компания в нашем регионе стартует с 1 апреля и продлится до 31 мая текущего года. Целью данной операции станет предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установление совершающих их лиц, а также проведение природоохранных мероприятий на территории Ростовской области в период весеннего нереста и миграции рыбы. В этот период запрещается даже передвижение плавсредств с моторами, а за совершение правонарушений в данной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.