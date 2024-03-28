В центре детской хирургии Ростова появился робот, измеряющий давление и сахар в крови

Кроме того, судя по наблюдениям очевидцев, Фёдор обладает искусственным интеллектом, а потому может отвечать на вопросы пациентов. На видео, которым поделилась газета слышно, как автор задает вопрос о том, сколько стоит Фёдор, робот немедленно реагирует на вопрос и скромно отвечает: «Не так уж и много, не так уж и мало».