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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

В центре детской хирургии Ростова с пациентами начнет работать робот Фёдор

В центре детской хирургии Ростова появился робот, измеряющий давление и сахар в крови

28 марта 2024, 16:33
Фото: 1MI
В центре детской хирургии Ростова с пациентами начнет работать робот Фёдор

В центре детской хирургии Ростова с пациентами начнет работать робот Фёдор

В Ростове в детском областном хирургическом центре будет работать робот, измеряющий давление и уровень сахара в крови, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на своих читателей рассказала, что в Ростове в детском областном хирургическом центре заметили необычного сотрудника. Им оказался робот Фёдор, который оснащен оборудованием для измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови.

Кроме того, судя по наблюдениям очевидцев, Фёдор обладает искусственным интеллектом, а потому может отвечать на вопросы пациентов. На видео, которым поделилась газета слышно, как автор задает вопрос о том, сколько стоит Фёдор, робот немедленно реагирует на вопрос и скромно отвечает: «Не так уж и много, не так уж и мало».

В центре детской хирургии Ростова с пациентами начнет работать робот Фёдор
Видео: Газета «Молот»

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что работы в хирургическом центре почти закончены. Монтаж крупного оборудования уже завершили, осталось оснастить медучреждение мебелью, сделать уборку и благоустроить территорию.

Робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в Ростове
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Если работы закончат в срок, то центр начнет прием первых пациентов уже 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что другой робот поможет оперировать маленьких пациентов хирургического центра.

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