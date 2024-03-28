В центре детской хирургии Ростова появился робот, измеряющий давление и сахар в крови

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Газета «Молот» со ссылкой на своих читателей рассказала, что в Ростове в детском областном хирургическом центре заметили необычного сотрудника. Им оказался робот Фёдор, который оснащен оборудованием для измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови.
Кроме того, судя по наблюдениям очевидцев, Фёдор обладает искусственным интеллектом, а потому может отвечать на вопросы пациентов. На видео, которым поделилась газета слышно, как автор задает вопрос о том, сколько стоит Фёдор, робот немедленно реагирует на вопрос и скромно отвечает: «Не так уж и много, не так уж и мало».
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что работы в хирургическом центре почти закончены. Монтаж крупного оборудования уже завершили, осталось оснастить медучреждение мебелью, сделать уборку и благоустроить территорию.
Если работы закончат в срок, то центр начнет прием первых пациентов уже 1 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что другой робот поможет оперировать маленьких пациентов хирургического центра.