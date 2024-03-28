Время ведьм и оборотней: над Ростовом взошла «кровавая Луна»

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В среду и в ночь на четверг, 28 марта, жители Ростова-на-Дону стали свидетелями уникального природного явления. Telegram-канал «Это Ростов» и его читатели поделились завораживающими кадрами того, как диск спутника Земли окрасился в кроваво-алый оттенок во время полнолуния.
По словам астрономов, такое явление возникает, когда тень Земли падает на лунный диск. Обычно подобное явление длится всего несколько минут и обладает разной степенью интенсивности цвета в зависимости от времени года, условий наблюдения и процента наложения тени на Луну.
«Ведьмы обычно на такую луну колдуют», «Остерегайтесь магов крови. В этот день они особо сильны», «Время оборотней», — прокомментировали суеверные ростовчане, взволнованные природным явлением.
Ранее Россия и Китай объявили о планах доставить на Луну ядерную энергоустановку.