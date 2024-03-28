Житель Ростовской области нашел водоемы с огромным количеством рыбы

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Сергей Гусаков является заядлым рыбаком, поэтому постоянно возвращается домой с хорошим уловом. Он рассказал нашему корреспонденту, что в течение года ездит на рыбалку на различные водоемы, где ловит большое количество рыбы.
Рыбак прислал в нашу редакцию фотографии и показал свой улов. Ему удалось удается ловить много карасей, сазанов и окуней.
Собеседник рассказал, что обычно в качестве приманки выбирает мотыля и червей.
«Во время одной из рыбалок поймали много карасей, но всех отпустили. Ловили с рассвета и до двух часов в хуторе Усть-Койсуг. Всего удалось поймать около восьми килограммов рыбы», — рассказал рыбак.
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