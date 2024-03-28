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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Житель Ростовской области нашел водоемы с огромным количеством рыбы

Житель Ростовской области нашел водоемы с огромным количеством рыбы

28 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI
Житель Ростовской области нашел водоемы с огромным количеством рыбы
Житель Ростовской области смог найти водоемы в регионе с большим количеством рыбы, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Сергей Гусаков является заядлым рыбаком, поэтому постоянно возвращается домой с хорошим уловом. Он рассказал нашему корреспонденту, что в течение года ездит на рыбалку на различные водоемы, где ловит большое количество рыбы.

Рыбак прислал в нашу редакцию фотографии и показал свой улов. Ему удалось удается ловить много карасей, сазанов и окуней.

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Собеседник рассказал, что обычно в качестве приманки выбирает мотыля и червей.

Фото: прислал RostovGazeta Сергей Гусаков

«Во время одной из рыбалок поймали много карасей, но всех отпустили. Ловили с рассвета и до двух часов в хуторе Усть-Койсуг. Всего удалось поймать около восьми килограммов рыбы», — рассказал рыбак.

Ранее взрывной рост популяции медуз зафиксировали в Азовском море.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Водоемы
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