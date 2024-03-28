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Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS

Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS

28 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI
Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS
Жители заявили, что недовольны текущим оповещением о ЧП, об этом они высказались в комментариях у губернатора Ростовской области.

В среду, 27 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале объявил тревогу из-за опасности атаки БПЛА.

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Местные жители поблагодарили главу региона хотя бы за такой вид оповещения, однако заметили, что не всегда сидят в мессенджерах, чтобы отслеживать посты губернатора. Они предложили поискать альтернативные пути оповещения.

«Может быть, имеет смысл делать смс-рассылки, как у МЧС? А то в Telegram даже не каждые полчаса люди заходят»,

«Интернет может же не работать, и на вас не вся Ростовская область подписана. Почему нет рассылки какой-то? Или отдельного канала только лишь с оповещениями?» — пишут местные жители.

О самой тревоги из-за опасности беспилотников 27 марта ранее подробно рассказала RostovGazeta.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#БПЛА#Атака БПЛА#ЧП в Ростовской области#Происшествия
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