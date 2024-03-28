Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS

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Published Сегодня, 07:00
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В среду, 27 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале объявил тревогу из-за опасности атаки БПЛА.
Местные жители поблагодарили главу региона хотя бы за такой вид оповещения, однако заметили, что не всегда сидят в мессенджерах, чтобы отслеживать посты губернатора. Они предложили поискать альтернативные пути оповещения.
«Может быть, имеет смысл делать смс-рассылки, как у МЧС? А то в Telegram даже не каждые полчаса люди заходят»,
«Интернет может же не работать, и на вас не вся Ростовская область подписана. Почему нет рассылки какой-то? Или отдельного канала только лишь с оповещениями?» — пишут местные жители.
О самой тревоги из-за опасности беспилотников 27 марта ранее подробно рассказала RostovGazeta.