Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Он заявил, что уже 18 собственникам было выплачено 20,9 миллиона рублей, а общая выплаченная сумма компенсаций составила 53,5 миллиона рублей.
Кроме того, уже 45 собственников получили компенсации на общую сумму 53,5 миллиона рублей. «Работа по выплатам продолжается», — рассказал Логвиненко.
Ранее сумму единовременной выплаты для лишившихся имущества жителей пятиэтажки на Нариманова увеличили до 100 000 рублей.
Напомним, 27 января около девяти часов вечера произошло частичное обрушение аварийного общежития на улице Нариманова, 72/3. Жильцы выбежали из здания, едва успев прихватить свои верхнюю одежду и документы.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция. Они оцепили зону и отрезали дом от коммуникаций, чтобы предотвратить дальнейшие риски и обеспечить безопасность жителей и прохожих. В настоящее время двери в общежитие заварены. Однако очевидцы сообщают, что регулярно видят в районе дома бегающих подростков.