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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты

Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты

28 марта 2024, 14:16. Обновлено в 14:18
Фото: rostovgazeta.ru
Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты
Собственникам жилых помещений в аварийном доме на улице Нариманова начали выплачивать компенсации за изымаемое жилье, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он заявил, что уже 18 собственникам было выплачено 20,9 миллиона рублей, а общая выплаченная сумма компенсаций составила 53,5 миллиона рублей.

Кроме того, уже 45 собственников получили компенсации на общую сумму 53,5 миллиона рублей. «Работа по выплатам продолжается», — рассказал Логвиненко.

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Напомним, 27 января около девяти часов вечера произошло частичное обрушение аварийного общежития на улице Нариманова, 72/3. Жильцы выбежали из здания, едва успев прихватить свои верхнюю одежду и документы.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция. Они оцепили зону и отрезали дом от коммуникаций, чтобы предотвратить дальнейшие риски и обеспечить безопасность жителей и прохожих. В настоящее время двери в общежитие заварены. Однако очевидцы сообщают, что регулярно видят в районе дома бегающих подростков.

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