Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция. Они оцепили зону и отрезали дом от коммуникаций, чтобы предотвратить дальнейшие риски и обеспечить безопасность жителей и прохожих. В настоящее время двери в общежитие заварены. Однако очевидцы сообщают, что регулярно видят в районе дома бегающих подростков.