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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

В Ростове становится меньше мест, где воробьи могут гнездиться

Зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы и куда пропали воробьи

28 марта 2024, 11:54
Фото: pxhere.com
В Ростове становится меньше мест, где воробьи могут гнездиться
В Ростове становится меньше мест, где воробьи могут гнездиться, сообщил в эфире «Дон-ТР» зоолог Алексей Тихонов.

Говорить о полном исчезновении воробьев в Ростове, разумеется, рано. Однако мест, где они могут гнездиться, в городе становится все меньше. Современная застройка не предполагает наличия небольших технологических отверстий, где воробьи могут свить гнездо и куда не поселится другая более крупная птица.

Также у воробьев возникают проблемы с питанием. Из-за этого птицы перемещаются на окраины городов и в частный сектор, где легче найти пропитание.

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Что касается крыс, зоолог заявил, что катастрофической ситуации с ними нет. Скорее, люди просто чаще стали обращать внимание на крыс. Вместе с тем крысы являются переносчиками опасных заболеваний. Однако Тихонов заявил, что за ситуацией в этом вопросе следят компетентные органы.

Ранее травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак.

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