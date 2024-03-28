Зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы и куда пропали воробьи

Говорить о полном исчезновении воробьев в Ростове, разумеется, рано. Однако мест, где они могут гнездиться, в городе становится все меньше. Современная застройка не предполагает наличия небольших технологических отверстий, где воробьи могут свить гнездо и куда не поселится другая более крупная птица.