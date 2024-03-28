Зоолог Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы и куда пропали воробьи

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Говорить о полном исчезновении воробьев в Ростове, разумеется, рано. Однако мест, где они могут гнездиться, в городе становится все меньше. Современная застройка не предполагает наличия небольших технологических отверстий, где воробьи могут свить гнездо и куда не поселится другая более крупная птица.
Также у воробьев возникают проблемы с питанием. Из-за этого птицы перемещаются на окраины городов и в частный сектор, где легче найти пропитание.
Что касается крыс, зоолог заявил, что катастрофической ситуации с ними нет. Скорее, люди просто чаще стали обращать внимание на крыс. Вместе с тем крысы являются переносчиками опасных заболеваний. Однако Тихонов заявил, что за ситуацией в этом вопросе следят компетентные органы.
Ранее травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак.