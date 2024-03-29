Больше ста мигрантов поставили на воинский учет в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
С начала года в Ростовской области поставили на воинский учет 130 мигрантов, получивших гражданство РФ. Из них 12 человек решили заключить контракт на военную службу.
Последние проверки по поиску нелегальных мигрантов, а также по поиску мигрантов, укрывающихся от военкомата, силовики провели среди таксистов в Ростове, а также в частных секторах на Северном. Там нашли 20 бывших иностранных граждан, не вставших на воинский учет. Им уже выданы повестки. Административные дела составлены и в отношении ростовчан, делавшим мигрантам фиктивную регистрацию.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о весеннем призыве в Ростовской области в 2024 году.