Больше ста мигрантов поставили на воинский учет в Ростовской области

Последние проверки по поиску нелегальных мигрантов, а также по поиску мигрантов, укрывающихся от военкомата, силовики провели среди таксистов в Ростове, а также в частных секторах на Северном. Там нашли 20 бывших иностранных граждан, не вставших на воинский учет. Им уже выданы повестки. Административные дела составлены и в отношении ростовчан, делавшим мигрантам фиктивную регистрацию.