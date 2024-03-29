Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, вот уже больше четырех лет продолжаются судебные тяжбы по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской, подозреваемой в превышении полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела против чиновницы стал тендер на утилизацию медицинских отходов, который удалось выиграть ростовской компании «Центр 100 — Ростов-на-Дону». Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревали в содействии компании, которая в дальнейшем должна была оказывать услуги утилизации донским медучреждениям по завышенным ценам.
И вот 29 марта прокуратура Ростовской области сообщила, что Кущевский районный суд признал бывшую чиновницу виновной, избрав для нее в качестве наказания 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения.
Ранее политолог Евгений Михайлов предсказал, что Татьяне Быковской не удастся уйти от уголовной ответственности, несмотря на защиту своих адвокатов.