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Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года лишения свободы

Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии

29 марта 2024, 06:19
Фото: donland.ru
Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года лишения свободы
Кущевский районный суд огласил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Татьяне Быковской, подозреваемой в превышении полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, вот уже больше четырех лет продолжаются судебные тяжбы по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской, подозреваемой в превышении полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела против чиновницы стал тендер на утилизацию медицинских отходов, который удалось выиграть ростовской компании «Центр 100 — Ростов-на-Дону». Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревали в содействии компании, которая в дальнейшем должна была оказывать услуги утилизации донским медучреждениям по завышенным ценам.

Видео: Видео: t.me/don_mash / donland.ru

И вот 29 марта прокуратура Ростовской области сообщила, что Кущевский районный суд признал бывшую чиновницу виновной, избрав для нее в качестве наказания 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения.

Ранее политолог Евгений Михайлов предсказал, что Татьяне Быковской не удастся уйти от уголовной ответственности, несмотря на защиту своих адвокатов.

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