Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии

Напомним, вот уже больше четырех лет продолжаются судебные тяжбы по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской, подозреваемой в превышении полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела против чиновницы стал тендер на утилизацию медицинских отходов, который удалось выиграть ростовской компании «Центр 100 — Ростов-на-Дону». Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревали в содействии компании, которая в дальнейшем должна была оказывать услуги утилизации донским медучреждениям по завышенным ценам.