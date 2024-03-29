Часть Ростова оставят без горячей воды на две недели

В пятницу, 29 марта, представители компании «РТС» объявили, что в соответствии с графиком в Ростове вскоре начнут подготовку к отопительному сезону 2024–2025 года. В связи с этим с 15 по 28 апреля в Ростове запланирована гидравлическая опрессовка теплосетей. Она необходима для того, чтобы проверить состояние инженерных коммуникаций и убедиться, что на трубопроводах нет существенных дефектов, способных помешать эксплуатации систем.