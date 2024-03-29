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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Тысячи жителей Ростова останутся без горячей воды с 15 апреля

Часть Ростова оставят без горячей воды на две недели

29 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI
Тысячи жителей Ростова останутся без горячей воды с 15 апреля

Жители 30 улиц Ростова останутся без горячей воды с 15 по 28 апреля

В Ростове проведут массовые отключения горячей воды из-за подготовки к отопительному сезону, об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

В пятницу, 29 марта, представители компании «РТС» объявили, что в соответствии с графиком в Ростове вскоре начнут подготовку к отопительному сезону 2024–2025 года. В связи с этим с 15 по 28 апреля в Ростове запланирована гидравлическая опрессовка теплосетей. Она необходима для того, чтобы проверить состояние инженерных коммуникаций и убедиться, что на трубопроводах нет существенных дефектов, способных помешать эксплуатации систем.

Для проведения работ необходимо отключить горячее водоснабжение в части районов Ростова. Так без горячей воды останутся жители СЖМ, проживающие в границах улиц Капустина, бульвара Комарова, Орбитальной, Волкова и проспекта Королева с Космонавтов. Также в районе «Темерник» без воды останутся жители, проживающие в границах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко. Кроме того, ограничения коснутся домов, расположенных в районе проспекта Ленина, в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина и Новаторов. Точный список улиц можно уточнить по ссылке.

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До завершения работ на теплосетях воду будут подключать потребителям без дополнительных оповещений, если в процессе опрессовки обнаружат дефекты — подачу воды возобновят после устранения течи.

Если ростовчане обнаружат размыв грунта или течь, ООО «РТС» просят сообщать им по номеру 8(863)234-89-44 или 8(863)287-01-90.

Напомним, в конце января дончанам рассказали, какие компании накопили огромные долги за отопление и горячую воду.

Ранее в Ростове рассказали о масштабных ограничениях движения транспорта в апреле.

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