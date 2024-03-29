«Хоть реальное наказание»: дончане обсуждают приговор экс-главе Минздрава Быковской

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Напомним, 29 марта стало известно, что Кущевский районный суд Краснодарского края огласил приговор бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской, обвиняемой в превышении полномочий. Суд признал чиновницу виновной, выяснив, что женщина помогла одной из донских компаний выиграть крупные тендеры на утилизацию медицинских отходов. В итоге Татьяну Быковскую решили отправить в колонию общего режима на 4,5 года.
Однако жители Ростовской области посчитали вынесенный приговор недостаточным, обратив внимание, что процесс продолжался несколько лет, часть из которых Быковская провела в СИЗО. А это значит, что срок женщины могут пересчитать, что сократит его в разы.
«Она даже это не отсидит». «Апелляция как раз, когда срок кончится, до колонии даже не доедет, все красиво сделали для себя», «Как она себя вольготно чувствует», — возмутились дончане.
Многие же обрадовались тому, что приговор экс-чиновнице был вынесен: «Ну хоть какое то реальное наказание», «Да не уж-то свершилось».
А другие жители Ростовской области высказались еще жестче, заметив, что обстоятельства дела позволяют рассмотреть вопрос о конфискации имущества.
«И сколько она под следствием? Этот срок ей сейчас зачтётся, и она спокойненько „выйдет“ вся пушистая!», — заявили жители Ростовской области.