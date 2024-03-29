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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Исторический центр Ростова является главным рассадником тараканов

Дезинсектор назвал районы Ростова, где больше всего тараканов

29 марта 2024, 13:49
Фото: 1MI
Исторический центр Ростова является главным рассадником тараканов

Центр Ростова стал главным рассадником тараканов в городе

Исторический центр Ростова является главным рассадником тараканов, рассказал дезинсектор Максим Ткаченко.

В интервью Donday эксперт рассказал, что в старом фонде распространению тараканов способствует плохое состояние домов и проблемы с чистоплотностью. Больше всего тараканов обитает на улице Шаумяна, Максима Горького. Также много вредоносных насекомых обитает на Вятской и Днепровском.

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Ткаченко пояснил, что вывести тараканов самостоятельно с помощью средств, купленных в магазинах, практически невозможно. Лучше обратиться за помощью в санитарные службы, ведь распространение тараканов может быть чревато аллергическими реакциями и другими проблемами.

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