Дезинсектор назвал районы Ростова, где больше всего тараканов

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В интервью Donday эксперт рассказал, что в старом фонде распространению тараканов способствует плохое состояние домов и проблемы с чистоплотностью. Больше всего тараканов обитает на улице Шаумяна, Максима Горького. Также много вредоносных насекомых обитает на Вятской и Днепровском.
Ткаченко пояснил, что вывести тараканов самостоятельно с помощью средств, купленных в магазинах, практически невозможно. Лучше обратиться за помощью в санитарные службы, ведь распространение тараканов может быть чревато аллергическими реакциями и другими проблемами.
Ранее зоолог Алексей Тихонов рассказал, откуда в Ростове крысы.