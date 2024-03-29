Дезинсектор назвал районы Ростова, где больше всего тараканов

В интервью Donday эксперт рассказал, что в старом фонде распространению тараканов способствует плохое состояние домов и проблемы с чистоплотностью. Больше всего тараканов обитает на улице Шаумяна, Максима Горького. Также много вредоносных насекомых обитает на Вятской и Днепровском.