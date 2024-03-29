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Новые троллейбусы будут ходить в отдаленные районы Ростова

Для Ростова закупят 40 троллейбусов и 35 электробусов

29 марта 2024, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
Новые троллейбусы будут ходить в отдаленные районы Ростова
Новые троллейбусы будут ходить в отдаленные районы Ростова, сообщили в городской администрации.

Из-за высокого загрязнения воздуха Ростов попал в федеральный проект «Чистый воздух». Он будет реализовываться до 2027 года. Проект предполагает замену общественного транспорта на более экологичный.

Так, для Ростова решили закупить 40 новых троллейбусов. Их пустят в том числе в отдаленные новые районы. Также областной Минтранс посодействовал выделению средств для покупки ещё 35 электробусов и семи зарядных станций к ним.

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Что касается обычных автобусов на газомоторном топливе, их закупят в количестве десяти штук.

Напомним, коммерческие перевозчики также закупят новый транспорт. Например, 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.

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