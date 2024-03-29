Для Ростова закупят 40 троллейбусов и 35 электробусов

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Из-за высокого загрязнения воздуха Ростов попал в федеральный проект «Чистый воздух». Он будет реализовываться до 2027 года. Проект предполагает замену общественного транспорта на более экологичный.
Так, для Ростова решили закупить 40 новых троллейбусов. Их пустят в том числе в отдаленные новые районы. Также областной Минтранс посодействовал выделению средств для покупки ещё 35 электробусов и семи зарядных станций к ним.
Что касается обычных автобусов на газомоторном топливе, их закупят в количестве десяти штук.
Напомним, коммерческие перевозчики также закупят новый транспорт. Например, 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове.