Доктор Мясников рассказал о профилактике рака легких

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По его словам, рак легких в большинстве случаев уже нельзя вылечить оперативным путем, поэтому основные методы лечения — химиотерапия и радиотерапия. Однако, первое, что нужно сделать, это бросить курить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Телеведущий отметил, что у курильщиков следует проводить специальное обследование на предмет рака легких при помощи спиральной компьютерной томографии.
По его мнению, важна правильная профилактика рака легких, включающая гормональные ингаляции, специальные препараты и аспирин. Прием микроэлементов и антиоксидантов не только бесполезен, но и может быть вредным.
Врач добавил, что аспирин доказал свою эффективность как профилактическое средство от рака легких, особенно при онкологии толстого кишечника. Регулярное употребление этого препарата в небольших дозах может снизить вероятность распространения раковых клеток в легких.