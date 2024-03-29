Доктор Мясников рассказал о профилактике рака легких

По его словам, рак легких в большинстве случаев уже нельзя вылечить оперативным путем, поэтому основные методы лечения — химиотерапия и радиотерапия. Однако, первое, что нужно сделать, это бросить курить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».