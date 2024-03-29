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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Доктор Мясников рассказал о профилактике рака легких

29 марта 2024, 05:58
Рак легких — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Под этим термином понимается группа опухолей, возникающих в бронхах и других частях легочной ткани. Знаменитый врач Александр Мясников рассказал о действиях при постановке такого диагноза.

По его словам, рак легких в большинстве случаев уже нельзя вылечить оперативным путем, поэтому основные методы лечения — химиотерапия и радиотерапия. Однако, первое, что нужно сделать, это бросить курить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Телеведущий отметил, что у курильщиков следует проводить специальное обследование на предмет рака легких при помощи спиральной компьютерной томографии.

По его мнению, важна правильная профилактика рака легких, включающая гормональные ингаляции, специальные препараты и аспирин. Прием микроэлементов и антиоксидантов не только бесполезен, но и может быть вредным.

Врач добавил, что аспирин доказал свою эффективность как профилактическое средство от рака легких, особенно при онкологии толстого кишечника. Регулярное употребление этого препарата в небольших дозах может снизить вероятность распространения раковых клеток в легких.

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