Экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, что бывшего министра Ростовской области Татьяну Быковскую осудили на 4,5 года колонии.
«Срок получен за лоббирование интересов одной компании, которая занималась медицинскими отходами. Предполагаю, что это только начало, и следом силовики могут накинуть еще. Ведь стоит найти одно, как, возможно, посыпется другое. Еще же неизвестно что наговорил ее заместитель, который был освобожден», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник добавляет, что в своих журналистских расследованиях задавал вопрос об ученой степени Быковской.
«У меня были документы — рецензии, в которых в один голос говорилось, что Быковскую надо лишать докторской степени за чистый плагиат и не профессионализм в ее диссертации. Врачебным сообществом регулярно направлялись запросы по этому поводу. Отправлял запрос и я. Но ни одного ответа из ВАК не поступило», — делится информацией политолог.
Эксперт предполагает, что сейчас, после вынесения экс-министру приговора о лишении свободы, дело может сдвинуться с мертвой точки. Тем более, что в конце этого года, по словам собеседника, у докторской диссертации бывшей чиновницы истекает срок давности.
Ранее RostovGazeta сообщала, как плагиат обнаружили в диссертации донского депутата.