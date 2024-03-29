Экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт

«У меня были документы — рецензии, в которых в один голос говорилось, что Быковскую надо лишать докторской степени за чистый плагиат и не профессионализм в ее диссертации. Врачебным сообществом регулярно направлялись запросы по этому поводу. Отправлял запрос и я. Но ни одного ответа из ВАК не поступило», — делится информацией политолог.