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Published Сегодня, 14:14

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Эксперт Михайлов заявил, что экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени

Экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт

29 марта 2024, 14:14
Фото: 1MI
Эксперт Михайлов заявил, что экс-главу ростовского минздрава Быковскую могут лишить ученой степени

Политолог заявил, что экс-главу донского минздрава могут лишить ученой степени

Автор журналистских расследований, политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta своими предположениями о том, что вынесенный приговор бывшей главе минздрава Ростовской области Татьяне Быковской — это только начало. Эксперт не исключает, что бывшую чиновницу могут лишить и ученой степени.

Напомним, что бывшего министра Ростовской области Татьяну Быковскую осудили на 4,5 года колонии.

«Срок получен за лоббирование интересов одной компании, которая занималась медицинскими отходами. Предполагаю, что это только начало, и следом силовики могут накинуть еще. Ведь стоит найти одно, как, возможно, посыпется другое. Еще же неизвестно что наговорил ее заместитель, который был освобожден», — отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник добавляет, что в своих журналистских расследованиях задавал вопрос об ученой степени Быковской.

Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии
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«У меня были документы — рецензии, в которых в один голос говорилось, что Быковскую надо лишать докторской степени за чистый плагиат и не профессионализм в ее диссертации. Врачебным сообществом регулярно направлялись запросы по этому поводу. Отправлял запрос и я. Но ни одного ответа из ВАК не поступило», — делится информацией политолог.

Эксперт предполагает, что сейчас, после вынесения экс-министру приговора о лишении свободы, дело может сдвинуться с мертвой точки. Тем более, что в конце этого года, по словам собеседника, у докторской диссертации бывшей чиновницы истекает срок давности.

Ранее RostovGazeta сообщала, как плагиат обнаружили в диссертации донского депутата.

В диссертации депутата в Ростовской области нашли плагиат
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