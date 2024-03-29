rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:00

Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1 на арене хозяев

ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве

29 марта 2024, 19:00
Фото: 1MI
ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1 на арене хозяев
Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу над московским «Динамо», игры окончилась со счетом 4:1.

На 22-й минуте счет открыл капитан команды Кирилл Щетинин. Уже через десять минут еще один гол желто-синим принес полузащитник Данил Глебов. Еще два победных гола «Ростова» забил полузащитник Мохаммад Мохеби на 42-й и 56-й минутах.

«Динамо» смогли забить лишь однажды. Полузащитник Бителло забил на 79-й минуте игры.

ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро
Узнать подробнее

На стадионе «Ростов» поддерживали фанаты. Футбольный клуб никогда не обыгрывал «Динамо» с таким разгромным счетом.

Ранее сообщалось, футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года.

Читайте также:
Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года«Недоволен всем абсолютно»: Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком»Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей
#Спорт#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ФК "Ростов"#РПЛ#Последние новости Ростова на сегодня#Игра ФК Ростов
Подпишитесь
Ростовчан оставили без горячей воды и возможности ловить рыбу
Сегодня, 15:53
Экс-главу ростовского Минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт
Сегодня, 14:14
Конкурента PlayStation собрались создать студенты в Ростове
Сегодня, 15:40
Дезинсектор назвал районы Ростова, где больше всего тараканов
Сегодня, 13:49
«Можно и дальше валить на сезонность»: почему в Ростовской области плохие дороги
Сегодня, 12:27
ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни
Сегодня, 12:48
"