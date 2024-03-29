ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве

На 22-й минуте счет открыл капитан команды Кирилл Щетинин. Уже через десять минут еще один гол желто-синим принес полузащитник Данил Глебов. Еще два победных гола «Ростова» забил полузащитник Мохаммад Мохеби на 42-й и 56-й минутах.