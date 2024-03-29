Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Синоптики объявили, что в пятницу, 29 марта, жителей Ростова-на-Дону ожидает облачная погода, которая сменится дождями и грозой. В течени дня ветер усилится и наберет скорость от пяти до 14 метров в секунду, а температура воздуха днем поднимется до +17 градусов.
В субботу, 30 марта, ростовчанам следует готовиться к сильным дождям и грозе, которые обрушатся на город ночью. К утру непогода стихнет, осадков практически не будет, а максимальная скорость ветра составит 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +7 до +18 градусов.
Самым теплым днем станет воскресенье, 31 марта: кроме того, что в городе не прогнозируют никаких осадков, ветер утихнет до пяти метров в секунду, а воздух прогреется до +21 градуса.
Ранее климатолог рассказал дончанам, какая погода ожидает Ростовскую область в апреле.