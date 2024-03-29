Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону

В субботу, 30 марта, ростовчанам следует готовиться к сильным дождям и грозе, которые обрушатся на город ночью. К утру непогода стихнет, осадков практически не будет, а максимальная скорость ветра составит 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +7 до +18 градусов.