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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону

Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону

29 марта 2024, 07:27
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону
В Ростове ожидаются грозы и резкое потепление до +21 градуса в конце марта, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики объявили, что в пятницу, 29 марта, жителей Ростова-на-Дону ожидает облачная погода, которая сменится дождями и грозой. В течени дня ветер усилится и наберет скорость от пяти до 14 метров в секунду, а температура воздуха днем поднимется до +17 градусов.

В субботу, 30 марта, ростовчанам следует готовиться к сильным дождям и грозе, которые обрушатся на город ночью. К утру непогода стихнет, осадков практически не будет, а максимальная скорость ветра составит 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +7 до +18 градусов.

Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
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Самым теплым днем станет воскресенье, 31 марта: кроме того, что в городе не прогнозируют никаких осадков, ветер утихнет до пяти метров в секунду, а воздух прогреется до +21 градуса.

Ранее климатолог рассказал дончанам, какая погода ожидает Ростовскую область в апреле.

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