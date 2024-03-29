Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько стоят путевки

Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей. Здесь дети смогут попробовать себя в роли блогера, лидера, управленца, актера, режиссера, ведущего, журналиста и министра. Организаторы обещают, что воспитанники смогут развить в себе лидерские качества, ораторское мастерство, коммуникабельность, раскрыть свои таланты и найти себя.