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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько они стоят

Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько стоят путевки

29 марта 2024, 12:50
Фото: donland.ru
Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько они стоят
В Ростовской области насчитывается несколько десятков детских летних лагерей. Как купить путевку в них и сколько за нее придется отдать, в материале RostovGazeta.

Льготы на путевки в детские лагеря

По информации правительства региона, детям в возрасте от 6 до 18 лет предоставляется право на получение бесплатной путевки или компенсации за покупку в течение календарного года. Такое право можно получить:

  • один раз на пребывание в оздоровительном лагере;
  • один раз на пребывание в санаторном лагере (при наличии медицинских показаний).

Кто может получить компенсацию за детский лагерь

Предусмотрено право получения:

  • 100% стоимости путевки для детей из малоимущих семей и детей участников СВО;
  • 90% стоимости путевки для детей из семей, среднедушевой доход которых не более 150% величины прожиточного минимума;
  • 50% — для детей из семей независимо от доходов семьи, а также для организаций, приобретающих путевки, и организаций, владеющих лагерями для оздоровления детей граждан, работающих в этих компаниях.
Кто может получить компенсацию за детский лагерьКто может получить компенсацию за детский лагерь
Кто может получить компенсацию за детский лагерь
Фото: 1MI

Как получить компенсацию

Для этого потребуется обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации ребенка или в многофункциональный центр.

На момент подачи заявления ребенок и родитель, являющийся заявителем, должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории донского региона.

Предельная стоимость путевки

Пребывание в загородных оздоровительных лагерях составляет 1,6 тысячи рублей на человека в день, а в санаторных — 2,1 тысячи рублей. Затраты на набор продуктов питания в лагерях, организованных образовательными организациями в период каникул с дневным пребыванием, составляют 235 рублей на ребенка в день.

Сколько стоит купить путевку в детский лагерь

Среднюю стоимость можно рассмотреть на примере нескольких лагерей. Так, в одном из них, который расположен на побережье Азовского моря, придется заплатить 23 тысячи рублей. Одна смена составляет 10 дней.

«Это единственный в Ростовской области многопрофильный спортивный лагерь с объектами, входящими в реестр Минспорта РФ», — говорится в описании. Что касается оснащения, то сюда входят:

  • зал единоборств,
  • мультистудия с деревянным полом, зеркалами, скамейками,
  • сауна,
  • жилые корпуса,
  • лечебно-санаторный корпус,
  • собственная столовая,
  • спортивные площадки,
  • футбольное поле с искусственным покрытием,
  • волейбольное поле,
  • волейбольное поле,
  • баскетбольная площадка.

Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей. Здесь дети смогут попробовать себя в роли блогера, лидера, управленца, актера, режиссера, ведущего, журналиста и министра. Организаторы обещают, что воспитанники смогут развить в себе лидерские качества, ораторское мастерство, коммуникабельность, раскрыть свои таланты и найти себя.

Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей.Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей.
Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей.
Фото: donland.ru

Есть лагерь и за 58 тысяч рублей, который находится в 35 километрах от Таганрога. Здесь предусмотрена летняя оздоровительно-развлекательная программа для детей 7-17 лет с пятиразовым питанием.

В регионе также открыты языковые лагери с насыщенной образовательной программой. Кроме того, существуют учреждения, где каждый день дети будут осваивать разные IT профессии, создавать свои проекты.

В Ростове есть детский клуб, который ознакомит с миром киноиндустрии.

«Подготавливаем детей к серьезным профессиям будущего, которые позволяют вашему ребенку отдалиться от домашних стен и утопических гаджетов, чтобы полностью погрузиться в процесс создания видеоблога, фильма, спектакля, мультфильма», — рассказали организаторы.

В какой лагерь отдать ребенка

Выбор лагеря для ребенка зависит от множества факторов, включая его возраст, интересы, потребности и ваш бюджет. Важно учитывать следующие аспекты:

В какой лагерь отдать ребенкаВ какой лагерь отдать ребенка
В какой лагерь отдать ребенка
Фото: donland.ru

  1. Тип лагеря: загородный стационарный оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь. Подбирайте вариант, который наилучшим образом соответствует потребностям и предпочтениям вашего ребенка;

  2. Программа и активности: оцените, какие развлечения, занятия и мероприятия предлагаются в лагере;

  3. Уровень комфорта и безопасности: обратите внимание на условия проживания, питания и безопасности в лагере;

  4. Поинтересуйтесь у других родителей о их опыте отправки детей в различные лагеря. Отзывы и рекомендации могут помочь вам сделать более осознанный выбор;

Прежде чем принимать окончательное решение, обсудите предпочтения вашего ребенка и вместе просмотрите доступные варианты лагерей, чтобы выбрать наиболее подходящий.

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