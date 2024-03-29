Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько стоят путевки

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По информации правительства региона, детям в возрасте от 6 до 18 лет предоставляется право на получение бесплатной путевки или компенсации за покупку в течение календарного года. Такое право можно получить:
Предусмотрено право получения:
Для этого потребуется обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации ребенка или в многофункциональный центр.
На момент подачи заявления ребенок и родитель, являющийся заявителем, должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории донского региона.
Пребывание в загородных оздоровительных лагерях составляет 1,6 тысячи рублей на человека в день, а в санаторных — 2,1 тысячи рублей. Затраты на набор продуктов питания в лагерях, организованных образовательными организациями в период каникул с дневным пребыванием, составляют 235 рублей на ребенка в день.
Среднюю стоимость можно рассмотреть на примере нескольких лагерей. Так, в одном из них, который расположен на побережье Азовского моря, придется заплатить 23 тысячи рублей. Одна смена составляет 10 дней.
«Это единственный в Ростовской области многопрофильный спортивный лагерь с объектами, входящими в реестр Минспорта РФ», — говорится в описании. Что касается оснащения, то сюда входят:
Можно найти и дешевле отдых, в том числе в летнем клубе в Ростове со стоимостью 15 тысяч рублей. Здесь дети смогут попробовать себя в роли блогера, лидера, управленца, актера, режиссера, ведущего, журналиста и министра. Организаторы обещают, что воспитанники смогут развить в себе лидерские качества, ораторское мастерство, коммуникабельность, раскрыть свои таланты и найти себя.
Есть лагерь и за 58 тысяч рублей, который находится в 35 километрах от Таганрога. Здесь предусмотрена летняя оздоровительно-развлекательная программа для детей 7-17 лет с пятиразовым питанием.
В регионе также открыты языковые лагери с насыщенной образовательной программой. Кроме того, существуют учреждения, где каждый день дети будут осваивать разные IT профессии, создавать свои проекты.
В Ростове есть детский клуб, который ознакомит с миром киноиндустрии.
«Подготавливаем детей к серьезным профессиям будущего, которые позволяют вашему ребенку отдалиться от домашних стен и утопических гаджетов, чтобы полностью погрузиться в процесс создания видеоблога, фильма, спектакля, мультфильма», — рассказали организаторы.
Выбор лагеря для ребенка зависит от множества факторов, включая его возраст, интересы, потребности и ваш бюджет. Важно учитывать следующие аспекты:
Тип лагеря: загородный стационарный оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь. Подбирайте вариант, который наилучшим образом соответствует потребностям и предпочтениям вашего ребенка;
Программа и активности: оцените, какие развлечения, занятия и мероприятия предлагаются в лагере;
Уровень комфорта и безопасности: обратите внимание на условия проживания, питания и безопасности в лагере;
Поинтересуйтесь у других родителей о их опыте отправки детей в различные лагеря. Отзывы и рекомендации могут помочь вам сделать более осознанный выбор;
Прежде чем принимать окончательное решение, обсудите предпочтения вашего ребенка и вместе просмотрите доступные варианты лагерей, чтобы выбрать наиболее подходящий.