«Какой-то фильм ужасов»: «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом

«Газель» запылала огнем буквально в нескольких метрах от торгового центра «Мега». Огонь быстро уничтожил машину дотла. При этом столб огня от возгорания виден за несколько километров. Автомобилисты, проезжающие мимо пожара, жалуются на едкий запах.