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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Грузовое авто загорелось под Ростовом по неизвестной причине

«Какой-то фильм ужасов»: «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом

29 марта 2024, 15:06
Фото: 1MI
Грузовое авто загорелось под Ростовом по неизвестной причине

«Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом

Автомобиль вспыхнул и сгорел за считанные минуты под Ростовом по неизвестной причине, сообщают в социальных сетях очевидцы.

«Газель» запылала огнем буквально в нескольких метрах от торгового центра «Мега». Огонь быстро уничтожил машину дотла. При этом столб огня от возгорания виден за несколько километров. Автомобилисты, проезжающие мимо пожара, жалуются на едкий запах.

Что стало причиной возгорания авто, пока неизвестно. По всей видимости, водитель успел покинуть салон до начала распространения огня.

В Госавтоинспекции и МЧС подробностями происшествия пока не делились. Информация будет уточняться.

Грузовое авто загорелось под Ростовом по неизвестной причине
Видео: Telegram-канал «Ростов главный»

«Какой-то фильм ужасов», — пишут, глядя на кадры инцидента, ростовчане.

Ранее инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области.

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