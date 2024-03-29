«Какой-то фильм ужасов»: «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
«Газель» запылала огнем буквально в нескольких метрах от торгового центра «Мега». Огонь быстро уничтожил машину дотла. При этом столб огня от возгорания виден за несколько километров. Автомобилисты, проезжающие мимо пожара, жалуются на едкий запах.
Что стало причиной возгорания авто, пока неизвестно. По всей видимости, водитель успел покинуть салон до начала распространения огня.
В Госавтоинспекции и МЧС подробностями происшествия пока не делились. Информация будет уточняться.
«Какой-то фильм ужасов», — пишут, глядя на кадры инцидента, ростовчане.
Ранее инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области.