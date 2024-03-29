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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Аналог игровой консоли PlayStation разрабатывают в Ростове-на-Дону студенты технического вуза

Конкурента PlayStation собрались создать студенты в Ростове

29 марта 2024, 15:40
Фото: pxhere.com
Аналог игровой консоли PlayStation разрабатывают в Ростове-на-Дону студенты технического вуза
Аналог игровой консоли PlayStation разрабатывают в Ростове-на-Дону студенты технического вуза, об этом они рассказали федеральным «Известиям».

Приставка, которую разрабатывают студенты, будет называться PlaySpace. Создатели рассказали, что у них уже готов прототип устройства. Он выглядит как небольшой компьютер со своей операционной системе, на которой можно играть в игры.

Однако сделать приставку полностью российской не вышло. Она работает на американском процессоре Intel.

Вместе с тем у PlaySpace есть и свои оригинальные особенности. Например, отсутствие джойстика. Вместо него предлагают использовать телефон. Он будет подключаться к консоли с помощью мобильного приложения.

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Стоимость изделия составит ориентировочно около 50 тысяч рублей. Примерно также, как стоит PlayStation. Однако когда PlaySpace выйдет на рынок, остается неизвестным.

Ранее производитель ноутбуков из Ростова определился с ценами на свою технику.

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