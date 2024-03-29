Конкурента PlayStation собрались создать студенты в Ростове

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Приставка, которую разрабатывают студенты, будет называться PlaySpace. Создатели рассказали, что у них уже готов прототип устройства. Он выглядит как небольшой компьютер со своей операционной системе, на которой можно играть в игры.
Однако сделать приставку полностью российской не вышло. Она работает на американском процессоре Intel.
Вместе с тем у PlaySpace есть и свои оригинальные особенности. Например, отсутствие джойстика. Вместо него предлагают использовать телефон. Он будет подключаться к консоли с помощью мобильного приложения.
Стоимость изделия составит ориентировочно около 50 тысяч рублей. Примерно также, как стоит PlayStation. Однако когда PlaySpace выйдет на рынок, остается неизвестным.
Ранее производитель ноутбуков из Ростова определился с ценами на свою технику.