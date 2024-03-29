«Можно и дальше валить на сезонность»: почему в Ростовской области плохие дороги

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сколько средств тратят на ремонт и сохранение автомобильных дорог в Ростовской области, как проходят госзакупки — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Причин массового разрушения дорог в Ростовской области, по мнению экспертов, много. Одна из них связана с увеличением потока автомобилей и перегрузами транспорта.
В Ростовской области активно ведутся стройки, работает множество карьеров, продукцию которых перевозят.
«По нормативам при грузоперевозках вес не должен быть более, чем 11,5 тонны на ось. Но когда из карьера выходит автомобиль, всегда же хочется перевезти побольше», — говорит эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта в Ростовской области Сергей Левченко.
За перегруз собственнику автомобиля полагаются большие штрафы. Однако отловить нарушителей нелегко. Многие водители знают, где находятся посты весового контроля и объезжают их. Нередко устанавливают автоматические пункты весового контроля — выезжают инспекторы, ставят специальные весы и проверяют большегрузные машины.
Однако эксперт отмечает любопытный факт в Ростовской области. Когда с внезапными проверками большегрузов приезжают инспекторы из других регионов, донские карьеры перестают работать.
На содержание постов весогабаритного контроля в 2024 году Минтранс Ростовской области направит свыше 133,6 миллиона рублей. Победителем госзакупки стало ГУП РО «Ростовавтодор».
Проведение торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул индикаторами. Торг проходил без снижения первоначальной стоимости. Поставщиком оказалось унитарное предприятие. На закупку была подана лишь одна заявка.
Индикатор предупреждает, что унитарные предприятия в роли поставщиков могут оказать негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, поскольку собственником ГУП является государство.
«Между унитарным поставщиком и государственным заказчиком часто можно проследить аффилированность, в том числе по общим совладельцам», — разъясняет индикатор.
Однако эта госзакупка оказалась не единственной в 2024 году у унитарного предприятия. По объему освоения средств она заняла второе место.
На первом месте в госзаказах «Ростовавтодора» — контракты с МКУ «Благоустройство» Таганрога. Первый контракт, стоимостью более 130,2 миллиона рублей, заключен на ремонт дорог — на улицах Щаденко, Циолковского, Театральной, Маршала Жукова, Адмирала Крюйса, Николаевского Шоссе и 27-го Переулка.
Начало контракта запланировано на середину апреля 2024 года, а закончить работы обещается в конце октября 2024 года.
Проведение закупки «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Зафиксировано отсутствие снижения цены при нескольких допущенных участниках, отсутствие конкурентной борьбы.
Индикатор также заостряет внимание на то, что поставщиком оказалось унитарное предприятие. А часть документов была недоступной для поиска.
Еще один контракт «Ростовавтодор» заключил с МКУ «Благоустройство» на содержание автомобильных дорог с февраля по конец декабря 2024 года. Его стоимость — 96,4 миллиона рублей,
В рамках этого контракта ГУП «Ростовавтодор» будет очищать дороги от снега, следить за дорожными разметками, выполнять ямочный ремонт, сеять газонные травы, косить траву, окучивать кусты роз на зиму, собирать ветки и сучки, очищать урны, собирать мусор с автомобильных дорог и многое другое.
Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» также отметил индикаторами. Торг проводился без снижения цены. На закупке, подразумевающей конкурентную борьбу, «Ростовавтодор» оказался единственным участником.
Самой дорогостоящей госзакупкой донского Минтранса на 2024 год стал ремонт автомобильных дорог в Багаевском, Егорлыкском, Красносулинском, Константиновском, Мясниковском Орловском, Песчанокопском и Шолоховском районах.
На эти цели направлено 629,8 миллиона рублей. Кто стал победителем контракта — неизвестно. Однако индикаторы отметили, что за победу в торге боролись несколько участников. И, несмотря на это, торг прошел без снижения стоимости.
Анализ «СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что за прошлый и текущий год при проведении восьми торговых процедур Минтранса РО, на общую сумму более двух миллиардов рублей, зафиксировано минимальное снижение цены.
В 10 торговых процедурах, общей стоимостью более трех миллиардов, принимал участие лишь один участник закупки. Только за 2024 год пять торгов Минтранса отмечены жалобами в ФАС. Одна из жалоб опубликована, четыре — отклонены.
В частности, жалобой в ФАС отмечена госзакупка по ремонту автомобильных дорог в Боковском, Волгодонском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Милютинском, Неклиновском и Тацинском районах. Стоимость контракта — 625,2 миллиона рублей.
По информации «СПАРК-Маркетинг», жалоба в ФАС была направлена и по поводу ремонта автомобильных дорог в Багаевском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Неклиновском, Сальском, Семикаракорском, Советском, Целинском и Чертковском районах, стоимостью 615, 2 миллиона рублей.
«Если жалобы ФАС признаны обоснованными, заказчик имеет тенденцию к нарушениям на госзакупках, из-за чего риски участия на его торгах достаточно высоки. Если имеется большое количество необоснованных жалоб, то, скорее всего, имеется предубеждение к этому заказчику со стороны группы поставщиков, затягивающих таким образом проведение закупки» — разъясняет индикатор.
«Любимым» поставщиком Министерства транспорта Ростовской области «СПАРК-Маркетинг» называет ООО «Т-Транс». Доля этой компании в закупках Минтранса, в среднем, оценена в 79,64%. К слову, ГУП «Ростовавтодор», по анализу информационной системы, находится лишь на третьем месте по освоению финансов донского министерства, с долей объема 5,43%.
ООО «Т-Транс» создано в декабре 2020 года. Однако уже в 2021 году компания стала победителем множества торговых процедур по ремонту автомобильных дорог, общей стоимостью более 9,8 миллиарда рублей.
Все эти контракты отмечены множеством индикаторов. «СПАРК-Маркетинг» предупреждал, что с момента регистрации компании и до заключения контрактов прошло менее года. Поэтому существовал риск некачественного исполнения работ из-за возможного отсутствия опыта, производственных мощностей или налаженного процесса работы.
В 2022 году доля контрактов Минтранса в ООО «Т-Транс» составила 52,9%, общей стоимостью выше 9,2 миллиардов рублей, в 2023 году — свыше 88%, на общую сумму более 19,1 миллиарда рублей.
В этом году ООО «Т-Транс» стало победителем лишь одной госзакупки Минтранса, на сумму 82,4 миллиона рублей. Речь идет о капитальном ремонте и содержании участка автодороги общего пользования слободы Родионово-Несветайская — село Алексеевка — город Новошахтинск.
«СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что эта торговая процедура проходила с жалобой в ФАС. Зафиксирован запрос на разъяснение положений документации. При нескольких допущенных участниках, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы. Торг проходил без снижения первоначальной стоимости.
Эксперты объясняют, что строительство и поддержание дорог в надлежащем состоянии требует немалых капиталовложений. А денег, как известно, всегда не хватает.
«Для примера, на строительство только одного километра федеральной дороги первой категории требуется порядка 250-300 миллионов рублей. Если речь идет о десяти километрах, то сумма достигает трех миллиардов», — отмечает кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» одного из ростовских вузов Денис Николенко.
По словам эксперта, не менее внушительные средства требуются на приведение дороги в нормативное состояние.
«Чтобы просто отремонтировать автодорогу нужно фрезеровать верхний слой и вместо него укладывать слой асфальтобетона. А асфальтобетонное покрытие — самое дорогое в дорожной конструкции», — констатирует собеседник.
То же самое касается и ямочного ремонта.
«При выполнении ямочного ремонта по технологии необходимо вырезать карты, очищать все от пыли и делать. А если просто в яму забросать смесь — это ненадолго», — разъясняет Денис Николенко.
Правозащитник Александр Хуруджи делится мнением, что если бы собственник строил дорогу для себя, он сперва изучил бы рейтинг дорожных организаций и выбрал лучшую. Она не только построила бы хорошую дорогу, но и на ближайшие 10-15 лет обеспечила ее сохранность.
«А мы видим, что тендеры проводятся не так. Главным критерием в них является цена», — отмечает Александр Хуруджи.
По словам собеседника, подрядчики нередко экономят на материалах.
«Насыпят немного иного щебня по характеристикам. А поскольку критерий качества дорог у нас не особо внятный, то можно и дальше валить все на сезонность — на переход зимы в весну, и латать ямы. Причем латают выбоины у нас по уникальным технологиям — смесью асфальта со снегом. Я сам это видел», — говорит эксперт.
Суть такой технологии проста — замазать дыру, чтобы не мозолила глаза начальству. А через какое-то время можно обосновать капитальный ремонт.
«Экономическая целесообразность подталкивает тех, кто работает на этом рынке, к проведению большего числа капитальных работ. Ведь основной доход приходится на них. И это очень плохо», — разъясняет правозащитник.
Собеседник уверен, что решить проблему с автодорогами позволит появление четкого критерия их долгосрочности.
«А пока это просто вечный двигатель, зачастую по расхищению бюджетных ресурсов. Сегодня наша страна входит в новую стадию развития. Так давайте вернемся к желанию победить одну из постоянных проблем — с нашими дорогами. Сейчас для этого самое время», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, какими будут дороги в Ростовской области через сто лет.