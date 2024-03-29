«Можно и дальше валить на сезонность»: почему в Ростовской области плохие дороги

«А пока это просто вечный двигатель, зачастую по расхищению бюджетных ресурсов. Сегодня наша страна входит в новую стадию развития. Так давайте вернемся к желанию победить одну из постоянных проблем — с нашими дорогами. Сейчас для этого самое время», — резюмирует эксперт.