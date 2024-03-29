На вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Кубани. Ее обвиняют в краже имущества. Преступление она совершила на Главном железнодорожном вокзале в Ростове.
Девушка сфотографировала на телефон чужой QR-код, дающий доступ к ячейке, где хранился багаж. Злоумышленница смогла открыть таким образом ячейку и украла оттуда личные вещи. Ущерб от ее действий составил 34 тысячи рублей.
Теперь судьбу девушки решит суд. Ей грозит до пяти лет заключения.
Ранее хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками.