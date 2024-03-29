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На вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода

На вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода

29 марта 2024, 17:58
Фото: pxhere.com
На вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода
Жительница Краснодара похитила из ячейки в камере хранения на ростовском вокзале вещи на 34 тысячи рублей, рассказали в Ростовской транспортной прокуратуре.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Кубани. Ее обвиняют в краже имущества. Преступление она совершила на Главном железнодорожном вокзале в Ростове.

Девушка сфотографировала на телефон чужой QR-код, дающий доступ к ячейке, где хранился багаж. Злоумышленница смогла открыть таким образом ячейку и украла оттуда личные вещи. Ущерб от ее действий составил 34 тысячи рублей.

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Теперь судьбу девушки решит суд. Ей грозит до пяти лет заключения.

Ранее хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками.

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