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Published Сегодня, 10:40

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Главный нефролог СКФО Батюшин предупредил ростовчан о рисках при болезни почек

Почки, а не магнитные бури: главный нефролог СКФО объяснил, от чего скачет давление

29 марта 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Главный нефролог СКФО Батюшин предупредил ростовчан о рисках при болезни почек

Главный нефролог СКФО объяснил, почему на самом деле у ростовчан скачет давление

Каждая пятая смерть от сердечно-сосудистого заболевания имеет в своей основе серьезную патологию почек. Главный нефролог СКФО, доктор медицинских наук, профессор РостГМУ Михаил Батюшин сообщил RostovGazeta, какой анализ необходим ростовчанам для исключения болезни почек при различных патологиях.

Последние годы многие ростовчане жалуются на повышение артериального давления. Многие связывают высокое давление с магнитными бурями или переживаниями. Однако врачи предупреждают, что за артериальной гипертонией могут стоять серьезные болезни. В их числе — заболевание почек.

Профессор РостГМУ разъясняет, что сама по себе болезнь почек не убивает. Это не инфаркт и не инсульт. Но она резко повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Поэтому людям с сердечно сосудистыми заболеваниями необходимо знать свой уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации. Это такие основные показатели, по которым оценивается почечная функция», — отмечает Михаил Батюшин.

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Эксперт-нефролог рекомендует обращать внимание на уровень альбумина в моче.

«Белок, который является самым ранним маркером, появляется в моче при начальных стадиях болезни почек», — разъясняет собеседник.

Такую информацию профессор старается донести всем пациентам с различными заболеваниями. Главное, по его словам, чтобы люди могли вовремя обратиться к профильному специалисту и начать лечение.

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