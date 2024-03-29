Почки, а не магнитные бури: главный нефролог СКФО объяснил, от чего скачет давление

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Последние годы многие ростовчане жалуются на повышение артериального давления. Многие связывают высокое давление с магнитными бурями или переживаниями. Однако врачи предупреждают, что за артериальной гипертонией могут стоять серьезные болезни. В их числе — заболевание почек.
Профессор РостГМУ разъясняет, что сама по себе болезнь почек не убивает. Это не инфаркт и не инсульт. Но она резко повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Поэтому людям с сердечно сосудистыми заболеваниями необходимо знать свой уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации. Это такие основные показатели, по которым оценивается почечная функция», — отмечает Михаил Батюшин.
Эксперт-нефролог рекомендует обращать внимание на уровень альбумина в моче.
«Белок, который является самым ранним маркером, появляется в моче при начальных стадиях болезни почек», — разъясняет собеседник.
Такую информацию профессор старается донести всем пациентам с различными заболеваниями. Главное, по его словам, чтобы люди могли вовремя обратиться к профильному специалисту и начать лечение.
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