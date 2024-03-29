Политолог Михайлов: «Экс-глава ростовского Минздрава получила максимальный срок»

«По статье, по которой проходила Быковская, наказание предусмотрено до десяти лет лишения или ограничения свободы. Но все зависит от тяжести. Если деяние повлекло за собой тяжкие последствия — это одно. А ее подозревали в лоббировании интересов при проведении конкурса — в превышении полномочий. Соответственно, она получила приличный срок за то деяние, которое совершила», — объясняет Евгений Михайлов.