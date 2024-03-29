Политолог Михайлов: «Экс-глава ростовского Минздрава получила максимальный срок»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Напомним, что бывшую главу донского минздрава Татьяну Быковскую осудили на 4,5 года лишения свободы.
«По статье, по которой проходила Быковская, наказание предусмотрено до десяти лет лишения или ограничения свободы. Но все зависит от тяжести. Если деяние повлекло за собой тяжкие последствия — это одно. А ее подозревали в лоббировании интересов при проведении конкурса — в превышении полномочий. Соответственно, она получила приличный срок за то деяние, которое совершила», — объясняет Евгений Михайлов.
Спикер уверен, что силовики выверили уголовное дело буквально «до последней запятой», а прокуратура довела до суда свою позицию.
«Суд вынес реальный срок, что в данном контексте было достаточно сложно. Я считаю, что приговор заслуженный. И что-то мне подсказывает, что на этом не остановятся», — резюмирует Михайлов.
Ранее RostovGazeta сообщала, какой была реакция Татьяны Быковской на оглашение приговора.