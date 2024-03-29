Видео: Реакция на приговор экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской

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Published Сегодня, 06:44
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В четверг, 28 марта, Telegram–канал Don_Mash опубликовал видео из здания Кущевского райнного суда Краснодарского края, где огласили приговор по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской, обвиняемой в превышении полномочий.
На кадрах видно, как женщина стоит в ожидании своего приговора, на ее губах играет легкая улыбка, сама женщина вовсе не выглядит, как человек, собирающий отправиться в колонию на несколько лет.
За кадром слышно, как судья зачитывает ей приговор, но даже это не смущает чиновницу, которой придется отправиться в колонию на 4,5 года.
Прокуратура уточняет, что суд установил, что с мая 2017 по январь 2018 года Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский помогли обеспечить ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» победу в нескольких электронных аукционах, связанных с утилизацией медицинских отходов.
Напомним, Татьяна Быковская находилась на посту главы донского Минздрава с 2004 по 2020 годы.
По предварительной информации, адвокаты чиновницы собираются подать апелляцию.