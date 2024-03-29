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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Появилось видео с реакцией экс-главы донского Минздрава Быковской на приговор

Видео: Реакция на приговор экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской

29 марта 2024, 06:44

Появилось видео с реакцией экс-главы донского Минздрава Быковской на приговор

В Сети опубликовали видео из зала заседаний Кущевского районного суда, где огласили приговор бывшему министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, кадрами поделился один из местных Telegram-каналов.

В четверг, 28 марта, Telegram–канал Don_Mash опубликовал видео из здания Кущевского райнного суда Краснодарского края, где огласили приговор по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской, обвиняемой в превышении полномочий.

На кадрах видно, как женщина стоит в ожидании своего приговора, на ее губах играет легкая улыбка, сама женщина вовсе не выглядит, как человек, собирающий отправиться в колонию на несколько лет.

За кадром слышно, как судья зачитывает ей приговор, но даже это не смущает чиновницу, которой придется отправиться в колонию на 4,5 года.

Прокуратура уточняет, что суд установил, что с мая 2017 по январь 2018 года Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский помогли обеспечить ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» победу в нескольких электронных аукционах, связанных с утилизацией медицинских отходов.

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Напомним, Татьяна Быковская находилась на посту главы донского Минздрава с 2004 по 2020 годы.

По предварительной информации, адвокаты чиновницы собираются подать апелляцию.

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