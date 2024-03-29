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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Президент России Путин помиловал двух осужденных женщин из Ростовской области

Президент России Путин помиловал двух женщин из Ростовской области

29 марта 2024, 11:02
Фото: 1MI
Президент России Путин помиловал двух осужденных женщин из Ростовской области
В Ростовской области помиловали двух осужденных дончанок, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что 28 марта озвучили решение о помиловании двух жительниц Ростовской области, которое приняли еще 8 марта. В настоящий момент обе дончанки уже покинули места лишения свободы.

Председатель комиссии по вопросам помилования Данил Корецкий объявил, что вместе с дончанками из колоний и других мест лишения свободы выпустили полсотни женщин из других субъектов РФ. На портале президента Владимира Путина указано, что при принятии решения о помиловании отдавали предпочтение осужденным с маленькими детьми и подростками, беременным женщинам и родным участников СВО.

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Замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев поделился, что в этот раз комиссия рекомендует к помилованию шесть дончан, совершивших преступление впервые. Все осужденные легко адаптируются к социальной жизни, имеют положительные характеристики и не представляют угрозы для окружающих. Их документы вскоре рассмотрит губернатор Василий Голубев.

Ранее стало известно, чем закончилось рассмотрение дела бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской.

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