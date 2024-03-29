Президент России Путин помиловал двух женщин из Ростовской области

Председатель комиссии по вопросам помилования Данил Корецкий объявил, что вместе с дончанками из колоний и других мест лишения свободы выпустили полсотни женщин из других субъектов РФ. На портале президента Владимира Путина указано, что при принятии решения о помиловании отдавали предпочтение осужденным с маленькими детьми и подростками, беременным женщинам и родным участников СВО.