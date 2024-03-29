Прихватило спину — оказался рак: у жителя Ростова случайно выявили страшную болезнь

34-летний мужчина обратился в поликлинику к неврологу с жалобами на боли в зоне пояснично-крестцового отдела позвоночника. Боли мучили его несколько недель и не проходили, несмотря на прием обезболивающих таблеток. Пациента отправили на томографию.