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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

У молодого мужчины в Ростове обнаружили опухоль после жалоб на боли в пояснице

Прихватило спину — оказался рак: у жителя Ростова случайно выявили страшную болезнь

29 марта 2024, 16:28
Фото: pxhere.com
У молодого мужчины в Ростове обнаружили опухоль после жалоб на боли в пояснице

Рак нашли у мужчины в Ростове после жалоб на больную спину

У молодого мужчины в Ростове обнаружили опухоль после жалоб на боли в пояснице, рассказали в региональном Минздраве.

34-летний мужчина обратился в поликлинику к неврологу с жалобами на боли в зоне пояснично-крестцового отдела позвоночника. Боли мучили его несколько недель и не проходили, несмотря на прием обезболивающих таблеток. Пациента отправили на томографию.

Она показала, протрузии межпозвонковых дисков, остеохондроз и остеому. Последняя является доброкачественной опухолью. Однако ее необходимо удалять хирургически.

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Теперь ростовчанину предстоит пройти обследование у онколога и травматолога-ортопеда.

Ранее парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону.

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