Призер сочинской Олимпиады Легков выйдет на старт Югорского лыжного марафона

Олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев сообщил, что количество зарегистрированных на участие в марафоне спортсменов превышает три тысячи человек. Это лыжники более чем из тридцати субъектов России. В гонках будут участвовать и лыжники из Казахстана и Эстонии. Пятикилометровую дистанцию намерен пройти примерно каждый третий зарегистрировавшийся участник, дистанцию 50 километров — каждый пятый. Возраст участников — от 1 года до 80 лет. В этом году впервые в марафоне примут участие студенты российских вузов из КНР, Индии, Южной Африки, а также из Бразилии, Эфиопии, Ирана, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.