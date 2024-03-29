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Призер сочинской Олимпиады Легков выйдет на старт Югорского лыжного марафона

Призер сочинской Олимпиады Легков выйдет на старт Югорского лыжного марафона

29 марта 2024, 13:44
Фото: Vitaliy Gerasimov
В Югорском лыжном марафоне — 2024 примут участие золотой призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов. Лыжники будут преодолевать дистанцию 50 километров. Событие по традиции пройдет в Ханты-Мансийске.

В гонке на пять километров будут участвовать золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010). На старт также выйдет советский биатлонист, олимпийский чемпион Юрий Кашкаров (Сараево-1984). К ним присоединится и серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Вилухина, сообщает inkazan.ru.

На площадке Югорского лыжного марафона соберутся вместе профессиональные лыжники и любители этого вида спорта, отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» Виталий Мосунов. Выходя на старт с именитыми спортсменами мирового уровня, участники забегов почувствуют особый азарт. В этом году в программу мероприятия организаторы включили ретрозабег на восьмикилометровую дистанцию. Участники будут преодолевать ее на винтажных лыжах, в одежде советских времен и ботинках с рантами, пояснил Мосунов.

Олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев сообщил, что количество зарегистрированных на участие в марафоне спортсменов превышает три тысячи человек. Это лыжники более чем из тридцати субъектов России. В гонках будут участвовать и лыжники из Казахстана и Эстонии. Пятикилометровую дистанцию намерен пройти примерно каждый третий зарегистрировавшийся участник, дистанцию 50 километров — каждый пятый. Возраст участников — от 1 года до 80 лет. В этом году впервые в марафоне примут участие студенты российских вузов из КНР, Индии, Южной Африки, а также из Бразилии, Эфиопии, Ирана, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Гонки будут проходить 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Напомним, впервые Югорский марафон состоялся в 2013 году. Организаторами этого спортивного события выступают Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры, региональное правительство, а также АУ «ЮграМегаСпорт». Мероприятие проходит при поддержке банка «Открытие», который входит в группу ВТБ.

В 2024 году генеральным информпартнером лыжных гонок в Ханты-Мансийске выступает «РИА Новости Спорт». Другие информпартнеры события — медиахолдинг «Югра», Metaratings.ru и siapress.ru.

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