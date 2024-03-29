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Прокуратура сделала «выговор» губернатору Ростовской области из-за аварийных домов

Прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов

29 марта 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru
Прокуратура сделала «выговор» губернатору Ростовской области из-за аварийных домов
Прокуратура обратила внимание донского губернатора Василия Голубева на проблемы с расселением жилья, подробностями поделились сотрудники пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

В пятницу, 28 марта, донская прокуратура направила губернатору Василию Голубеву информацию о необходимости восстановить жилищные права жителей Ростовской области.

Прокурорам удалось установить, что органы власти, начиная от органов местного самоуправления и заканчивая чиновниками донского правительства, не уделяют внимания проблемам жителей Ростовской области, чьи жилищные права были нарушены.

Прокуроры напомнили, что вот уже два месяца 55 семей, ранее проживавших в аварийном доме №72/3 на улице Нариманова в Ростове и согласившихся с оценкой их недвижимости, не могут получить компенсации за свое жилье.

«Несмотря на субсидию в размере 326 миллионов рублей министерство строительства, архитектуры и территориального развития области оказалось не готово к своевременному перераспределению этих денежных средств для организации выплат пострадавшим от обрушения дома гражданам», — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, проблема возникла не только с выплатами, но и отсутствием площадей маневренного фонда. Прокуроры пытались помочь гражданам восстановить их права, в том числе через суд, но оказать существенное влияние на сложившуюся ситуацию не удалось.

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В частности, ведомство привело в пример масштабный пожар в Зернограде на улице Советской, 25, который оставил без жилья 123 владельца квартир и шесть нанимателей. Даже сейчас из-за отсутствия помещений маневренного фонда жильем не обеспечены 32 местных жителя.

В настоящий момент прокуратура обратилась к губернатору Голубеву, чтобы он принял эффективные меры и восстановил конституционное право дончан на жилище.

Днем ранее власти Ростова отчитались о том, сколько наримановцев смогли получить выплаты за жилье в конце марта.

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