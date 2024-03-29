Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области

Прокуроры установили, что асфальт на проезжей части улицы Советской в Красюковской и Школьной в Маркине не соответствовал действующим требованиям, предъявляемым к состоянию дорог. Обе дороги были разбиты и покрыты ямами и выбоинами, что увеличивало риски ДТП и ставило под угрозу жизни и здоровье участников дорожного движения. При этом сами чиновники, по словам прокуроров, не делали ничего, чтобы исправить ситуацию.