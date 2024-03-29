Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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В четверг, 28 марта, прокуратура Октябрьского района объявила о результатах проверки соблюдения действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Прокуроры установили, что асфальт на проезжей части улицы Советской в Красюковской и Школьной в Маркине не соответствовал действующим требованиям, предъявляемым к состоянию дорог. Обе дороги были разбиты и покрыты ямами и выбоинами, что увеличивало риски ДТП и ставило под угрозу жизни и здоровье участников дорожного движения. При этом сами чиновники, по словам прокуроров, не делали ничего, чтобы исправить ситуацию.
Прокуратура обратилась в суд с исками, чтобы заставить органы власти отремонтировать проблемные дороги, и суд удовлетворил исковые требования. В населенных пунктах провели ремонт проблемных участков дорог, а всех виновных привлекли к ответственности, заставив выплатить штрафы.
Ранее в ГИБДД рассказали, как ямочность на донских дорогах повлияла на рост числа ДТП.