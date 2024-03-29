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Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области

Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области

29 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI
Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры удалось добиться ремонта дорог в слободе Красюковской и хуторе Маркине, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

В четверг, 28 марта, прокуратура Октябрьского района объявила о результатах проверки соблюдения действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуроры установили, что асфальт на проезжей части улицы Советской в Красюковской и Школьной в Маркине не соответствовал действующим требованиям, предъявляемым к состоянию дорог. Обе дороги были разбиты и покрыты ямами и выбоинами, что увеличивало риски ДТП и ставило под угрозу жизни и здоровье участников дорожного движения. При этом сами чиновники, по словам прокуроров, не делали ничего, чтобы исправить ситуацию.

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Прокуратура обратилась в суд с исками, чтобы заставить органы власти отремонтировать проблемные дороги, и суд удовлетворил исковые требования. В населенных пунктах провели ремонт проблемных участков дорог, а всех виновных привлекли к ответственности, заставив выплатить штрафы.

Ранее в ГИБДД рассказали, как ямочность на донских дорогах повлияла на рост числа ДТП.

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