Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября

«Вот его каждый год ремонтируют, и каждый год он в ужасном состоянии. В прошлом году так починили — что вот лучше бы не трогали его!», «Все время чинят и снимают дорожное полотно, а по факту — филькин труд и отмывание денег, так как через пару лет, он снова станет весь дырявый, и опять его будут чинить, и так до бесконечности, замкнутый круг!», — пожаловались ростовчане, заявив, что качество дорожного ремонта моста на Стачки оставляет желать лучшего.