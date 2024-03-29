Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила, что до 5 апреля открыла прием заявок на конкурс подрядчиков, готовых отремонтировать путепровод на проспекте Стачки, проходящий над железной дорогой и соединяющий центр города с ЗЖМ.
На ремонт моста выделилили более 23,9 миллиона рублей, за эти деньги к 1 сентября нужно успеть закончить замену деформированного дорожного покрытия, нанести разметку и утилизировать строительный мусор.
Однако читателей RostovGazeta новость о ремонте моста не обрадовала.
«Вот его каждый год ремонтируют, и каждый год он в ужасном состоянии. В прошлом году так починили — что вот лучше бы не трогали его!», «Все время чинят и снимают дорожное полотно, а по факту — филькин труд и отмывание денег, так как через пару лет, он снова станет весь дырявый, и опять его будут чинить, и так до бесконечности, замкнутый круг!», — пожаловались ростовчане, заявив, что качество дорожного ремонта моста на Стачки оставляет желать лучшего.
Ранее в Ростове объявили о планах не только отремонтировать мост, но также продлить дорогу на проспекте Стачки от переулка Мастерового до улицы Курсантов.