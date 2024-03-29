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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Ремонт моста через железную дорогу на Стачки обойдется Ростову в 24 млн рублей

Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября

29 марта 2024, 08:03
Фото: rostov-gorod.ru
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки обойдется Ростову в 24 млн рублей
В Ростове потратят на ремонт моста Стачки 23,9 миллиона рублей, информация о тендере появилась на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила, что до 5 апреля открыла прием заявок на конкурс подрядчиков, готовых отремонтировать путепровод на проспекте Стачки, проходящий над железной дорогой и соединяющий центр города с ЗЖМ.

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На ремонт моста выделилили более 23,9 миллиона рублей, за эти деньги к 1 сентября нужно успеть закончить замену деформированного дорожного покрытия, нанести разметку и утилизировать строительный мусор.

Однако читателей RostovGazeta новость о ремонте моста не обрадовала.

«Вот его каждый год ремонтируют, и каждый год он в ужасном состоянии. В прошлом году так починили — что вот лучше бы не трогали его!», «Все время чинят и снимают дорожное полотно, а по факту — филькин труд и отмывание денег, так как через пару лет, он снова станет весь дырявый, и опять его будут чинить, и так до бесконечности, замкнутый круг!», — пожаловались ростовчане, заявив, что качество дорожного ремонта моста на Стачки оставляет желать лучшего.

Ранее в Ростове объявили о планах не только отремонтировать мост, но также продлить дорогу на проспекте Стачки от переулка Мастерового до улицы Курсантов.

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