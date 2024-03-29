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Главные новости Ростовской области 29 марта

Ростовчан оставили без горячей воды и возможности ловить рыбу

29 марта 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области 29 марта
Из-за нереста в Ростовской области ввели ограничения на вылов рыбы, тем временем в Ростове начали отключать воду из-за работы на теплосетях, а экс-главе Минздрава региона, наконец, вынесли приговор по громкому делу.

Ограничения на рыбалку

В Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству рассказали об ограничениях на вылов рыбы в Ростовской области в период нереста. Он начинается у рыб с потепления и длится до лета. Потому и ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 мая.

Они коснутся рыболовов-любителей. Рыбачить им запретят в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг. Также под ограничении попали участки в реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива. Нельзя будет ловить рыбу и перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра в обе стороны от гирла. Ограничения частично коснутся некоторых зон в Веселовском водохранилище. С полным списком мест ограничения рыбалки можно ознакомиться на сайте Азово-черноморского территориального управления.

Там также указан список рыб, которые запрещены к вылову. Среди них, например, сом, судак, сазан, тарань, синец, белый амур, лещ и другие.

Запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области с 1 апреля
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Две недели без горячей воды

«Ростовские тепловые сети» анонсировали массовые отключения горячей воды из-за подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов.

Первые работы на теплосетях стартуют уже 15 апреля и продлятся до 28 апреля. Из-за этого без горячей воды в указанных даты останутся жильцы домов в границах улиц Капустина, бульвара Комарова, Орбитальной, Волкова и проспекта Королева и Космонавтов.

Также запастись чайниками и тазами придется ростовчанам, проживающим в домах в границах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко, а также в домах на Ленина, в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина и Новаторов. Точный список улиц можно уточнить по сайте «Ростовских тепловых сетей».

До завершения работ на теплосетях воду будут подключать потребителям без дополнительных оповещений. Однако если в процессе опрессовки обнаружат дефекты, подачу воды возобновят только после устранения течи.

Часть Ростова оставят без горячей воды на две недели
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Окончание громкого дела

Региональная прокуратура сообщила о приговоре, который вынесли экс-министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Дело рассматривал Кущевский районный суд.

Громкий процесс длился больше четырех лет. Быковскую обвиняли в превышении должностных полномочий в ходе госзакупок. По версии следствия, экс-министр заставляла медучреждения заключать контракты на утилизацию медицинских расходов с компанией «Центр 100», аффилированной с Быковской. Больницам это было невыгодно, так как на рынке были компании, оказывающие услуги по гораздо более низким ценам.

В пятницу, 29 марта, Кущевский районный суд признал бывшую чиновницу виновной, избрав для нее в качестве наказания 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Однако сколько из указанных лет Быковская действительно проведет в колонии, остается вопросом, так как предстоит учесть время, проведенное ею в СИЗО и под домашним арестом.

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