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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Сколько в Ростове стоит подготовить школьника к сдаче ЕГЭ

Сколько стоит подготовить школьника к ЕГЭ в Ростове-на-Дону

29 марта 2024, 09:14
Фото: donland.ru
Сколько в Ростове стоит подготовить школьника к сдаче ЕГЭ

Мать ростовского выпускника объяснила, сколько стоит подготовиться к ЕГЭ

На подготовку «с нуля» придется потратить более 300 тысяч рублей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала мать ростовского одиннадцатиклассника Ашхен Саргсян.

Ашхен Саргсян рассказывает, что школьная база у сына слабая, в старших классах он учится на «тройки». Поэтому подготовку к ЕГЭ выпускник решил начать практически с нуля.

«Он будет сдавать русский базовую математику, географию и химию. Упор больше на географию и химию, математика — только пройти минимальный порог», — объясняет Ашхен Саргсян.

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Она добавляет, что сын по два раза в неделю с начала учебного года ходит к репетиторам по русскому языку, географии и математике, три раза в неделю посещает центр по подготовке к ЕГЭ ради занятий химией.

«За год на репетиторов уходит больше 350 тысяч, поэтому мы будем подавать документы везде, куда можем, чтобы пройти на бюджет», — делится мать выпускника.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области могут ввести ЕГЭ по арабскому языку.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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