Сколько стоит подготовить школьника к ЕГЭ в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ашхен Саргсян рассказывает, что школьная база у сына слабая, в старших классах он учится на «тройки». Поэтому подготовку к ЕГЭ выпускник решил начать практически с нуля.
«Он будет сдавать русский базовую математику, географию и химию. Упор больше на географию и химию, математика — только пройти минимальный порог», — объясняет Ашхен Саргсян.
Она добавляет, что сын по два раза в неделю с начала учебного года ходит к репетиторам по русскому языку, географии и математике, три раза в неделю посещает центр по подготовке к ЕГЭ ради занятий химией.
«За год на репетиторов уходит больше 350 тысяч, поэтому мы будем подавать документы везде, куда можем, чтобы пройти на бюджет», — делится мать выпускника.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области могут ввести ЕГЭ по арабскому языку.