Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта

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Published Сегодня, 09:54
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На прошлых выходных в Ростовской области отменили все культурные и массовые мероприятия по причине трагедии в Красногорске, однако уже на будущих выходных, 30 и 31 марта, театры, кинотеатры, музеи и другие площадки для досуга и отдыха смогут вернуться к работе в обычном режиме.
Так в последние выходные марта ростовчане получат возможность посетить спектакль «Ни дать, ни зять!», который пройдет в Доме офицеров 30 марта. В постановке впервые задействуют актеров из шоу «Уральские Пельмени», которые разделят сцену с известными артистами московских театров. В комедии раскроют проблему квартирного вопроса и семейных отношений, стоимость билета на постановку варьируется от 1680 до 3200 рублей.
В театре драмы имени Горького зрителям покажут комедию «Счастливый номер (Подыскиваю жену. Недорого)», которая расскажет о личной жизни одного миллионера. У комедии очень высокие рейтинги, а билеты на постановку 31 марта почти полностью выкупили. Кроме того, в этом же театре покажут комедию Бомарше Безумный день, или Женитьба Фигаро, билеты на который стоят от 200 до 1300 рублей.
Для самых маленьких зрителей в театре драмы имени Горького подготовили спектакль «Приключения Емели, или По щучьему велению», а театр кукол имени Былкова покажет сказки «Звездный мальчик» Оскара Уальда и «Русалочка».
Вместе с этим на выходных, 30 и 31 марта, в ДК «Ростсельмаш», чтобы рассмешить ростовчан, выступят комики Расул Чабдаров и Леонид Кулаков.
Для тех, кто предпочитает провести вечер выходного дня в кино, в Ростове состоятся сразу несколько премьер. Первой из них станет премьера фильма с харизматичными актрисами Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн «Материнский инстинкт», фильм прольет свет на то, как одним днем безупречная жизнь и теплая дружба могут превратиться в иллюзию и взаимные подозрения. Также состоится премьера фильма «Уиджи. Потустороннее измерение», в ходе повествования команде блогеров-инфлюэнсеров придется понять на собственном опыте, почему призыв духов в заброшенном особняка — очень плохая идея. Для любителей драмы в кинотетрах покажут фильм «(Не)бывшие» французского производства, в котором паре бывших любовников предстоит понять остались ли у них чувства друг другу, или причиной взаимного интереса стал всего лишь мертвый сезон на безлюдном курорте.
Для тех, кому неинтересны кино и театры, Ростовская государственная филармония подготовила концерты «Моцарт & Брамс» и «Классика и рок», во время последнего можно вновь услышать главные хиты групп Aerosmith, Bon Jovi, The Animals, Queen, Rolling Stones, Scorpions и других «титанов» рок-музыки. Кроме того, в субботу в Ростовском областном музее изобразительных искусств на улице Пушкинской состоится концерт фортепианной музыки Рустама Мурадова, который выступал на лучших сценах мира со знаменитыми оркестрами и дирижерами.
Вместе с этим на выходных в Ростове пройдут несколько интересных выставок искусства. Так, например, с 27 марта по 1 апреля в в Ростовском областном музее изобразительных искусств идет персональная выставка Натальи Дробышевой «Полотно», во время которой можно увидеть уникальные гобелены и батик, вдохновленные русской и мировой культурой. Также до 12 апреля можно посетить иммерсивную выставку картин путешественника и художника Фёдора Конюхова в Арт-пространстве «Ростов». Знаменитый путешественник пытался передать свое видение мира и философию с помощью 65 работ. Вместе с этим в Донской государственной публичной библиотеке проходит бесплатная выставка живописи Анатолия Букина, приуроченная к 45-летию его творческого пути.