Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта

Для тех, кто предпочитает провести вечер выходного дня в кино, в Ростове состоятся сразу несколько премьер. Первой из них станет премьера фильма с харизматичными актрисами Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн «Материнский инстинкт», фильм прольет свет на то, как одним днем безупречная жизнь и теплая дружба могут превратиться в иллюзию и взаимные подозрения. Также состоится премьера фильма «Уиджи. Потустороннее измерение», в ходе повествования команде блогеров-инфлюэнсеров придется понять на собственном опыте, почему призыв духов в заброшенном особняка — очень плохая идея. Для любителей драмы в кинотетрах покажут фильм «(Не)бывшие» французского производства, в котором паре бывших любовников предстоит понять остались ли у них чувства друг другу, или причиной взаимного интереса стал всего лишь мертвый сезон на безлюдном курорте.