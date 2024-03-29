Строительство дома под ипотеку своими силами: особые условия в 2024 году

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Многие люди мечтают о собственном доме с участком, где они могут наслаждаться свежим воздухом и отсутствием шумных соседей. Однако не все ипотечные программы позволяют строить дом своими руками. Если вы хотите построить свой дом, то можете рассчитывать на льготную ипотеку под 8%.
Льготная ипотека имеет свои ограничения. Вы можете приобрести земельный участок только для строительства жилья (ИЖС) или для садоводства и дачного строительства. Однако материнский капитал нельзя использовать для покупки участка. Вместо этого его можно использовать для досрочного погашения ипотеки.
Также есть возможность погасить льготную ипотеку с помощью выделенных средств для многодетных семей. Но это возможно только после завершения строительства и регистрации недвижимости. Поэтому не стоит рассчитывать на снижение платежей в первые годы.
Основой кредита является залог земельного участка, который определяет максимальную сумму кредита. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное обеспечение, например залог имеющейся недвижимости или поручительство. После строительства дома он переходит во владение банка до окончания ипотечного договора. Также необходимо страховать дом каждый год.
Выдача кредитных средств может осуществляться полной суммой сразу или поэтапно. Обычно заемщики получают деньги траншами. Банк выдает определенную сумму на каждый этап строительства, отправляя следующую часть после получения фото подтверждения использования предыдущей суммы.
Для получения полной суммы одним платежом может потребоваться дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога.
Строительство дома своими руками имеет свои особенности, которые могут повлиять на экономию. Некоторые технологии, такие как блоки, кирпич или брус, могут быть исключены из процесса строительства. Если заемщик не учтет такие важные этапы, как усадка и высыхание, и сразу начнет отделку, это может привести к дополнительным расходам в будущем.
После завершения строительства и регистрации на дом накладывается обременение. Важно успеть завершить строительство и регистрацию в установленные сроки, иначе банк может повысить процентную ставку до уровня рыночных значений. Ограничение одного года для строительства особенно критично для многих регионов, поэтому многие застройщики предпочитают использовать каркасные технологии, так как они доступнее по цене и позволяют быстро построить дом.