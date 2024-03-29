Строительство дома под ипотеку своими силами: особые условия в 2024 году

Строительство дома своими руками имеет свои особенности, которые могут повлиять на экономию. Некоторые технологии, такие как блоки, кирпич или брус, могут быть исключены из процесса строительства. Если заемщик не учтет такие важные этапы, как усадка и высыхание, и сразу начнет отделку, это может привести к дополнительным расходам в будущем.