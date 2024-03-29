Троллейбусное депо в Ростове отремонтируют впервые за 90 лет

Замдиректора департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин уточнил, что федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован до 2027 года, в это время в городе планируют сделать упор на развитие троллейбусной сети. Так в Ростове собираются реконструировать тяговые подстанции с контактными сетями и отремонтировать троллейбусное депо на улице 20-й Линии, которое не видело капремонта с момента своего запуска в эксплуатацию в 1937 году.