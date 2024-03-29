rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Троллейбусное депо в Ростове отремонтируют впервые за 90 лет

Троллейбусное депо в Ростове отремонтируют впервые за 90 лет

29 марта 2024, 05:36
Фото: Яндекс карты
Троллейбусное депо в Ростове отремонтируют впервые за 90 лет
В Ростове объявили о планах отремонтировать троллейбусное депо, которое капитально не ремонтировали ни разу с 1937 года, об этом сообщил замдиректора департамента транспорта Александр Лисичкин.

Накануне в гордуме Ростова состоялось заседание комиссии по транспортному обслуживанию населения, во время которого чиновники напомнили, что Ростов включили в перечень российских городов, где из-за высокого уровня загрязнения воздуха планируется модернизировать существующий общественный транспорт и закупить новые транспортные средства с высокими экологическими показателями.

Замдиректора департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин уточнил, что федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован до 2027 года, в это время в городе планируют сделать упор на развитие троллейбусной сети. Так в Ростове собираются реконструировать тяговые подстанции с контактными сетями и отремонтировать троллейбусное депо на улице 20-й Линии, которое не видело капремонта с момента своего запуска в эксплуатацию в 1937 году.

Троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе
Узнать подробнее

По словам чиновников, в депо усилят фундамент, переложат инженерные коммуникации, а также переоборудуют котельную. Кроме того, город планирует закупить 40 троллейбусов, которые будут обслуживать строящиеся районы на севере Ростова и левом берегу Дона.

Ранее стало известно, что по М-4 «Дон» собираются запустить беспилотные грузовики.

Читайте также:
Урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в РостовеПеревозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в РостовеДо нового автовокзала в Ростове пустят лишь 4 маршрута общественного транспорта
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Надежда Пустяк#Капремонт#Транспорт#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Инженерные коммуникации#Левый берег Дона#Троллейбусы#Троллейбусное депо#Тяговые подстанции#Происшествия#Котельная#Старый аэропорт
Подпишитесь
Бывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонии
Сегодня, 06:19
Политолог Михайлов: «Экс-глава ростовского Минздрава получила максимальный срок»
Сегодня, 08:06
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
Сегодня, 08:03
Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону
Сегодня, 07:27
В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ
Сегодня, 05:59
«Нахичеванский Моня»: как в Ростове выступал скрипач-виртуоз Мирон Хачумов
Вчера, 15:38
"