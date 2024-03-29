Троллейбусное депо в Ростове отремонтируют впервые за 90 лет

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Накануне в гордуме Ростова состоялось заседание комиссии по транспортному обслуживанию населения, во время которого чиновники напомнили, что Ростов включили в перечень российских городов, где из-за высокого уровня загрязнения воздуха планируется модернизировать существующий общественный транспорт и закупить новые транспортные средства с высокими экологическими показателями.
Замдиректора департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин уточнил, что федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован до 2027 года, в это время в городе планируют сделать упор на развитие троллейбусной сети. Так в Ростове собираются реконструировать тяговые подстанции с контактными сетями и отремонтировать троллейбусное депо на улице 20-й Линии, которое не видело капремонта с момента своего запуска в эксплуатацию в 1937 году.
По словам чиновников, в депо усилят фундамент, переложат инженерные коммуникации, а также переоборудуют котельную. Кроме того, город планирует закупить 40 троллейбусов, которые будут обслуживать строящиеся районы на севере Ростова и левом берегу Дона.
Ранее стало известно, что по М-4 «Дон» собираются запустить беспилотные грузовики.