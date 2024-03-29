Цифровые сервисы СОГАЗа помогают сократить время на лечение пациентов в 2 раза

Дорога до клиники, первичный и повторные приёмы, получение результатов анализов — на всём этом обладатели полиса ДМС экономят до 45 часов в год, ведь многие медицинские услуги доступны онлайн.