У кого в Ростовской области самая низкая пенсия и как ее увеличить

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Официального понятия минимальной пенсии в России нет. Наименьший возможный размер пенсии рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума. В Ростовской он составляет 13 513 рублей на душу населения, а для пенсионеров — 11 621 рублей.
Самой маленькая в Ростовской области — социальная пенсия по старости. Женщины получают ее по достижении возраста 65 лет, а мужчины — 70 лет. С апреля 2023 года она составляет 7 153,33 руля и ежегодно индексируется. Ближайшая индексация произойдет 1 апреля.
Этот вид пенсии предназначен для тех, кто не имеет рабочего стажа.
Существует способ увеличить пенсию до уровня прожиточного минимума пенсионера.
«Если размер пенсии недотягивает до прожиточного минимума, то неработающие пенсионеры получают федеральную или региональную надбавку. Она восполняет эту разницу», — объясняет ростовский Юрист Юрий Мартынов.
Новый размер прожиточного минимума для пенсионеров в России был установлен 1 января 2024 года. Он составляет 13 290 руб.
«У нас этот прожиточный минимум ниже, поэтому доплату будет производить Социальный фонд России. Но в некоторых регионах прожиточный минимум пенсионера больше, чем средний по стране. Тогда уже за выплатами надо идти в орган соцзащиты», — рассказывает эксперт.
Однако при назначении доплаты рассматривать будут и иные источники доходов обратившегося. Например, дополнительное социальное обеспечение, любые меры соцподдержки в денежной форме: компенсация оплаты услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте. Также учитываются ежемесячные выплаты, в том числе и по набору социальных услуг.
Расчет простой: если сумма всех выплат превышает размер прожиточного минимума, то доплату производить не будут.
Чтобы получить социальную доплату пенсионеру ничего делать не нужно. Ее прибавляют автоматически.
«Важно помнить, что если пенсионер после получения надбавки устроится на работу, то выплату прекратят. Он будет получать только ту, самую минимальную, пенсию», — добавляет Юрий Мартынов.
Увеличить пенсию можно также при помощи специальных баллов. Ростовчане получают их за размер трудового стажа. Логика простая: чем больше официально работаешь до пенсии, тем больше денег получаешь после.
Чтобы ростовчанину с трудовым стажем начать получать пенсию по достижению установленного возраста, ему нужно сначала выработать минимальные трудовые коэффициенты и стаж. В Ростовской области такая пенсия положена тем, кто имеет минимум 15 лет стажа и накопил 28,2 балла.
«Я специально продолжаю работать, чтобы накопить еще дополнительные баллы и потом получать пенсию побольше», — делится 67-летня дончанка Римма Высавская.
У некоторых ростовчан есть право начать получать страховую пенсию по старости раньше 65 и 70 лет для женщин и мужчин. Это возможно для некоторых категорий граждан, среди них:
«Подробные условия выхода на пенсию по этим причинам перечислены в законе „О страховых пенсиях“, — добавляет юрист.
Еще одну надбавку к пенсии можно получить за работу в сельской местности. Главное условие — иметь стаж работы в селе не менее 30 лет. Выплата составляет 25% от фиксированного размера страховой пенсии, которая индексируется каждый год. В 2024 году этим способом прибавить к основной пенсии можно еще 2033,72 рублей.
Юрий Мартынов добавляет, что отдельным льготным категориям граждан также положены особые ежемесячные выплаты и набор социальных услуг. В него входит обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение с оплатой дорожных расходов, поездки на электричках. Причем НСУ можно получать как в виде билетов, путевок, лекарств и проездных, так и в виде денежных выплат.
Рассчитывать на такую надбавку к пенсии могут:
Ежегодно размер выплаты индексируют. В 2024 году их размер увеличится на 7,4%.
Людям с инвалидностью этот вид материальной помощи назначается автоматически. Инвалиды первой группы могут получить при сохранении НСУ 3488,21 рубля, а при отказе — 4957,95 рубля. Инвалиды второй группы — 2071,02 рубля и 3540,76 рубля соответственно. А инвалиды третьей группы по 1364,66 рубля и 2834,40 рубля ежемесячно.
«Всем остальным категориям льготников, — добавляет Юрий Мартынов, — придется подавать заявление на получение ЕДВ.
«Подавать его нужно до 1 октября следующего года в МФЦ, на „Госуслугах“, сайте СФР или на личном приеме в соцфонде», — объясняет юрист.
Кроме того, надбавку к пенсии могут получить пенсионеры с иждивенцами. Если пенсионер содержит нетрудоспособного члена семьи (несовершеннолетнего ребенка, студента на очной форме обучения, пожилых родителей, супругов, бабушек или дедушек, инвалидов), то к их пенсии прибавляют еще 2711,62 рубля. Это треть от фиксированной страховой пенсии, которая в 2024 году составляет 8134,88 рубля.
Юрий Мартынов объясняет, что для получения этих выплат также нужно писать дополнительные заявления на приеме в СФР или на «Госуслугах» при помощи инструмента «Перерасчет размера пенсии».
Значительный «плюс» к пенсии могут получить дончане старше 80 лет.
«Если вам больше 80 лет или вы инвалид первой группы, то ваша фактическая фиксированная пенсия составляет уже не 8134,88 рубля, а 16 269,76 рубля. Эта выплата тоже автоматически начисляется», — объясняет юрист.
Ранее RostovGazeta писала о том, как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году.