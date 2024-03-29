У кого в Ростовской области самая низкая пенсия и как ее увеличить

Еще одну надбавку к пенсии можно получить за работу в сельской местности. Главное условие — иметь стаж работы в селе не менее 30 лет. Выплата составляет 25% от фиксированного размера страховой пенсии, которая индексируется каждый год. В 2024 году этим способом прибавить к основной пенсии можно еще 2033,72 рублей.