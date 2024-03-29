В Ростове частично ограничат движение электросамокатов

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Published Сегодня, 04:48
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В четверг, 28 марта, портал «РБК Ростов» со ссылкой на замдиректора департамента транспорта Александра Лисичкина объявил, что власти Ростова собираются определить зоны, где будет запрещено или ограничено движение электросамокатов. Изменения собираются внести в правила благоустройства Ростова.
Александр Лисичкин упомянул опыт других городов и рассказал об аналогичных правилах благоустройства, объяснив, что нормативные акты позволяют либо полностью запретить движение электросамокатов, либо ограничить их скорость.
По словам чиновника, пока городские власти обсуждают возможность установить ограничения рядом с медицинскими учреждениями и общеобразовательными организациями, а также памятниками и загруженными участками дорог. Александр Лисичкин уточнил, что сейчас власти обсуждают возможности регулирования сферы с каршеринговыми компаниями.
«Мы будем рассматривать эти места и будем согласовывать. После этого каршеринговые компании должны будут в этой точке, обязаны нарисовать разметку специализированную», — рассказал Александр Лисичкин, добавив, что за организациями планируют осуществлять контроль. Вместе с этим власти могут запретить кататься на электросамокатах в холодное время года.
Новые правила благоустройства могут принять до конца 2024 года.
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