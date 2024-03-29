В Ростове частично ограничат движение электросамокатов

«Мы будем рассматривать эти места и будем согласовывать. После этого каршеринговые компании должны будут в этой точке, обязаны нарисовать разметку специализированную», — рассказал Александр Лисичкин, добавив, что за организациями планируют осуществлять контроль. Вместе с этим власти могут запретить кататься на электросамокатах в холодное время года.