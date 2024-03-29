В Ростове навсегда запретят парковку на Большой Садовой с 31 марта

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Департамент автодорог Ростова объявил, что с воскресенья, 31 марта, в центре города введут бессрочный запрет на остановку и стоянку автомобилей рядом с домом на Большой Садовой, 29/31. Это здание главного управления МВД по Ростовской области.
Здесь нельзя будет парковаться с 20.00 до 06.00 мск, такие меры стали необходимы из-за изменения схемы дорожного движения.
Ранее инспекторы ГИБДД рассказали, из-за чего чаще всего происходят аварии в Ростовской области, и какие нарушения допускают участники дорожного движения.