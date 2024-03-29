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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

В Ростове навсегда запретят стоянку на Большой Садовой с 31 марта

В Ростове навсегда запретят парковку на Большой Садовой с 31 марта

29 марта 2024, 10:49
Фото: Яндекс Карты
В Ростове навсегда запретят стоянку на Большой Садовой с 31 марта
В Ростове введут бессрочный запрет на стоянку и парковку автомобилей на улице Большой Садовой, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент автодорог Ростова объявил, что с воскресенья, 31 марта, в центре города введут бессрочный запрет на остановку и стоянку автомобилей рядом с домом на Большой Садовой, 29/31. Это здание главного управления МВД по Ростовской области.

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Здесь нельзя будет парковаться с 20.00 до 06.00 мск, такие меры стали необходимы из-за изменения схемы дорожного движения.

Ранее инспекторы ГИБДД рассказали, из-за чего чаще всего происходят аварии в Ростовской области, и какие нарушения допускают участники дорожного движения.

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