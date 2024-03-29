В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Напомним, на днях в Ростове прошло совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры города. Власти напомнили, что с 2025 по 2027 годы Ростов будет участвовать в проекте «Чистый воздух», который подразумевает модернизацию общественного транспорта.
Так, по словам замдиректора департамента транспорта Александра Лисичкина, в рамках проекта планируется купить 40 троллейбусов, часть из них будет обслуживать маршруты в развивающихся и строящихся жилых районах на СЖМ, в восточной части города и левобережной зоне.
Ранее ростовские перевозчики объявили, что планируют закупить 25 автобусов для обслуживания маршрутов Центрального областного автовокзала.