В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ

Так, по словам замдиректора департамента транспорта Александра Лисичкина, в рамках проекта планируется купить 40 троллейбусов, часть из них будет обслуживать маршруты в развивающихся и строящихся жилых районах на СЖМ, в восточной части города и левобережной зоне.