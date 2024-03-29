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В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ

В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ

29 марта 2024, 05:59
Фото: 1MI
В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ
В Ростове планируют запустить троллейбусные маршруты в строящиеся и густонаселенные районы, об этом заявил замдиректора департамента транспорта Александр Лисичкин.

Напомним, на днях в Ростове прошло совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры города. Власти напомнили, что с 2025 по 2027 годы Ростов будет участвовать в проекте «Чистый воздух», который подразумевает модернизацию общественного транспорта.

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Так, по словам замдиректора департамента транспорта Александра Лисичкина, в рамках проекта планируется купить 40 троллейбусов, часть из них будет обслуживать маршруты в развивающихся и строящихся жилых районах на СЖМ, в восточной части города и левобережной зоне.

Ранее ростовские перевозчики объявили, что планируют закупить 25 автобусов для обслуживания маршрутов Центрального областного автовокзала.

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