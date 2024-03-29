Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей

Теперь предпринимателю предстоит подготовить стартовую зону и финиш для забега, нанять транспорт, разработать сценарий мероприятия, закупить для участников забега 4,2 тысячи бутылок воды, а также провести другие необходимые работы для подготовки к мероприятию. В техническом задании указано, что выдача стартовых пакетов для участников запланирована на 20 апреля, а сам забег пройдет 21 апреля с 09.00 до 16.00 мск, до 23 апреля подрядчику необходимо будет расклеить афиши и осуществлять информационное сопровождение забега.