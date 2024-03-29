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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей

Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей

29 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI
Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей
В Ростове потратят на организацию ежегодного забега «Ростовское кольцо» 985 тысяч рублей, данные об этом появились на портале госзакупок.

В марте стало известно, что управление по физической культуре и спорту Ростова объявило аукцион для поиска подрядчика, который займется организацией 45-го массового легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо». Победителем конкурса с двумя участниками стала индивидуальный предприниматель Кореневская Юлия, которая вот уже 11 лет занимается организацией различных массовых мероприятий. Предприниматель зарегистрировала товарные знаки бегового фестиваля «Не спать» и «Город на бегу». Данные о выручке ИП система Basis не предоставила.

В пробеге «Ростовское кольцо» поучаствовали более трех тысяч человек
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Теперь предпринимателю предстоит подготовить стартовую зону и финиш для забега, нанять транспорт, разработать сценарий мероприятия, закупить для участников забега 4,2 тысячи бутылок воды, а также провести другие необходимые работы для подготовки к мероприятию. В техническом задании указано, что выдача стартовых пакетов для участников запланирована на 20 апреля, а сам забег пройдет 21 апреля с 09.00 до 16.00 мск, до 23 апреля подрядчику необходимо будет расклеить афиши и осуществлять информационное сопровождение забега.

Ранее ростовчанам рассказали, где ограничат движение транспорта на время забега «Ростовское кольцо».

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