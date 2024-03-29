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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

ВТБ Мои Инвестиции включили «Группу Позитив» и «Ростелеком» в ТОП-10 российских акций

ВТБ Мои Инвестиции включили «Группу Позитив» и «Ростелеком» в ТОП-10 российских акций

29 марта 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
Акции «Группы Позитив» и «Ростелекома» вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции». При этом аналитики исключили из ТОП-10 акции «Татнефти» и «Транснефти».

«Мы добавляем акции „Группы Позитив“ на фоне публикации сильных предварительных финансовых результатов, сокращения объёмов допэмиссии в рамках программы мотивации менеджмента и приближения традиционного Дня инвестора. Также включаем в ТОП-10 привилегированные акции „Ростелекома“ в ожидании IPO дочерней компании и в расчёте на опережающую динамику во время дивидендного сезона», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

При этом аналитики брокера ВТБ исключили из подборки акции «Татнефти» после публикации отчётности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль компании отстала от консенсуса, а рост капитальных вложений оказался выше ожиданий. По мнению экспертов, это может негативно отразиться на финальном объёме дивидендов за 2023 год.

Кроме того, на фоне исчерпания краткосрочных драйверов роста, из подборки исключены привилегированные акции «Транснефти». Дробление акций повысило их доступность для массового инвестора, но не оказало поддержку котировкам.

Эксперты брокера ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

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