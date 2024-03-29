За изъятый на Вавилова участок житель Ростова потребовал 200 млн рублей

«Ведомости. Юг» уточняют, что землю у ИП забрали для муниципальных нужд. На участке находился офис и несколько других зданий. Та земля, которую власти любезно оставили ИП, не подходит для коммерческого пользования, так как к ней не могут проехать авто. К тому же на оставшемся участке нет газа, света и воды.