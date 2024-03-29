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В Ростове предприниматель решил судиться с властями из-за изъятия участка земли

За изъятый на Вавилова участок житель Ростова потребовал 200 млн рублей

29 марта 2024, 16:31
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
В Ростове предприниматель решил судиться с властями из-за изъятия участка земли
В Ростове предприниматель Александр Куринов решил судиться с властями города за 200 миллионов рублей, сообщается на сайте арбитражного суда.

В начале марта Куринов подал на рассмотрение в суд иск к администрации Ростова. Он требует от властей возместить ему чуть больше 200 миллионов рублей убытков после изъятия у него участка на улице Вавилова.

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«Ведомости. Юг» уточняют, что землю у ИП забрали для муниципальных нужд. На участке находился офис и несколько других зданий. Та земля, которую власти любезно оставили ИП, не подходит для коммерческого пользования, так как к ней не могут проехать авто. К тому же на оставшемся участке нет газа, света и воды.

Сам Куринов признает, что подписывал с властями договор об изъятии участка и получении компенсации, однако сделал это «под влиянием заблуждения».

Первое заседание по делу пройдет 22 апреля.

Ранее сообщалось, что реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году.

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