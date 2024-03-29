Запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области с 1 апреля

Так, ловить рыбу будет нельзя в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг. Также под ограничении попали участки в реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива. Нельзя будет ловить рыбу и перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра в обе стороны от гирла. Ограничения частично коснутся некоторых участков в Веселовском водохранилище. С полным списком зон ограничения можно ознакомиться на сайте Азово-черноморского территориального управления.