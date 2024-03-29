Запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области с 1 апреля

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
С потеплением у рыб начинается нерест. Он длится на протяжении двух месяцев. В связи с этим до 31 мая для рыболовов-любителей ввели дополнительные запреты
Так, ловить рыбу будет нельзя в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг. Также под ограничении попали участки в реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива. Нельзя будет ловить рыбу и перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра в обе стороны от гирла. Ограничения частично коснутся некоторых участков в Веселовском водохранилище. С полным списком зон ограничения можно ознакомиться на сайте Азово-черноморского территориального управления.
Указываются и рыбы, у которых близится нерест. Среди них, например, сом, судак, сазан, тарань, синец, белый амур, лещ.
Ранее в Ростовской области пограничники ФСБ спасли рыбу от браконьеров на 3,5 миллиона рублей. Они нашли ее в орудиях лова и выпустили обратно в море. Всего спасли около 800 особей. Некоторая из них была краснокнижной.
Напомним, зоолог Алексей Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба.